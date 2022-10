Anstieg der Corona-Inzidenz: Mehr Patienten in Kliniken Die Corona-Inzidenz hat in Berlin am Donnerstag bei 466 gelegen. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Vor einer Woche betrug die Zahl der offiziell... dpa

ARCHIV - Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test in den Händen. Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Corona-Inzidenz hat in Berlin am Donnerstag bei 466 gelegen. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Vor einer Woche betrug die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen noch 288. Für ganz Deutschland gab das RKI den aktuellen Wert mit knapp 794 an. Auch hier gab es einen deutlichen Anstieg in den letzten Tagen.