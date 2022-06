Ungefähr seit 2013 geschieht in Europa immer wieder das Gleiche. Irgendwo, meist im Mittelmeer, landet eine große Anzahl Migranten aus fernen Ländern, von denen einige, manchmal ziemlich viele, auf der Überfahrt sterben. Solange die Überlebenden in Italien, Griechenland, Spanien oder – wie jetzt bei den Ukrainern – in Polen, Rumänien und Moldova bleiben, werden sie von der öffentlichen Meinung, den Medien und Politikern zu armen Flüchtlingen erklärt, denen man helfen muss.

Schaffen es viele von ihnen nach Deutschland, Frankreich oder Großbritannien, ändert sich die Rhetorik meistens schnell: Sie werden dann zu einer Gefahr, einer Bedrohung für die Sicherheit erklärt, die Asylverfahren ziehen sich in die Länge, das Asylrecht wird verschärft und die Transitländer auf dem Weg der Flüchtlinge ermahnt, sie möchten doch bitte ihre Außengrenzen besser schützen. Diese Länder beginnen dann, auf die Migranten einzuprügeln, Zäune und Mauern zu errichten und ihr Einwanderungs- und Asylrecht so zu verschärfen, dass es Migranten abschreckt. Um dann aus der Mitte der EU wegen Menschenrechtsverstößen kritisiert zu werden.

Man will den Gegner gar nicht überzeugen

In dieser Geschichte gibt es zwei Haltungen, die sich, je nach Interessenlage, abwechseln: Eine humanitäre Herangehensweise, die Migration als Herausforderung an unsere Menschlichkeit sieht und die Moral in den Mittelpunkt stellt, und eine, die von Sicherheitsdenken bestimmt ist. Migranten werden als Bedrohung gesehen, entweder sind sie Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt, um Sozialleistungen oder sie sind potenzielle Straftäter und Terroristen.

Den Anhängern dieser Haltung sind Moral und Recht, auf das ihre Gegner pochen, meist ziemlich egal, für sie geht es darum, eine Gefahr abzuwenden, wenn man dazu Recht brechen oder ändern muss, dann sei es so. Sich um seine und anderer Sicherheit zu sorgen, ist für sie a priori nicht weniger moralisch, als sich um das Wohlergehen der Migranten zu sorgen.

Beide Lager streiten und diskutieren zwar ständig miteinander. Dass das eine Lager das andere überzeugt hätte, ist aber nicht überliefert. Es geht darum, Unentschiedene auf die eigene Seite zu ziehen, nicht den Gegner zu überzeugen.

dpa/Andrew Matthews Eine Boeing 767 steht auf dem Militärflugplatz MoD Boscombe Down, in der Nähe von Salisbury. Es wird angenommen, dass es sich um die Maschine handelt, welche Asylsuchende von Großbritannien nach Ruanda bringen soll.

Johnsons Experiment mit Ruanda

In dieser Ausgangslage hat die britische Regierung ein Experiment gestartet, das – ob wir es wollen oder nicht – enorme Auswirkungen auf die EU haben kann, obwohl Großbritannien ja gar kein EU-Mitglied mehr ist. Sie will Migranten, die in Großbritannien ankommen, sofort nach Ruanda schicken. Ruanda bekommt Geld aus London, damit es die entsprechenden Asylverfahren durchführt und die Flüchtlinge, die anerkannt werden, integriert und die anderen deportiert oder duldet.

Die Hoffnung dahinter: Das Geschäftsmodell der Schlepper soll dadurch zerstört werden und die Migranten sollen von einer Kanalüberquerung abgeschreckt werden und in Frankreich oder Belgien bleiben. Oder am besten zu Hause. Dass Boris Johnson glaubt, man könne Menschen, die sich in wackeligen Schlauchbooten über das Mittelmeer gewagt und sich dann durch ganz Europa bis an die englische Küste durchgeschlagen haben, mit einem Flugticket nach Ruanda abschrecken, sagt einiges darüber aus, was er von Ruanda hält. Ruandas Regierung hat mit diesem neuen Image des abschreckenden Beispiels, das Johnson ihr da anhängen will, offenbar kein Problem. Sie stellt das so dar, dass sie diesen Menschen das geben will, was Großbritannien ihnen verweigert: eine neue Heimat.

Aus europäischer Sicht ist interessanter, was dahintersteckt. Denn es geht um mehr als nur einen Deal über Migration, wie es ihn vorher so ähnlich auch schon zwischen Italien und Libyen oder Deutschland und der Türkei gegeben hat.

Wer reinwill, darf auch rein

Bisher gibt es ein Prinzip im internationalen Recht, das besagt, dass wer in ein anderes Land kommt und Schutz vor Krieg oder politischer Verfolgung sucht, ein Recht darauf hat, gehört zu werden. Dieses Prinzip sagt nicht, dass er dann auch Schutz bekommt, es sagt nur, dass er es beantragen darf und es dann geprüft wird. Das gilt selbst dann, wenn eine solche Person illegal über die Grenze kam, was für die Migranten auf dem Ärmelkanal gilt.

Sie begehen eine Straftat, für die sie aber nach der Genfer Flüchtlingskonvention nicht bestraft werden dürfen, wenn sie Schutz suchen. In der EU gibt es Mindeststandards für Asylverfahren, aber die Mitgliedsländer unterscheiden sich oft diametral in ihrer Anwendung. Ein Syrer hat in Deutschland große Chancen, bleiben zu dürfen, in Polen und Ungarn tendieren seine Chance gegen null. Belarussen wurden bisher in Polen fast problemlos anerkannt, hatten es aber in anderen Ländern schwerer. Die Mindeststandards gelten nun für Großbritannien nach dem Brexit nicht mehr, aber das Grundprinzip entspringt nicht nur der Europäischen Menschenrechtskonvention, sondern auch der Genfer Flüchtlingskonvention.

Auch unter Boris Johnson ist Großbritannien noch ein Rechtsstaat

Je mehr Migranten über die Grenze kommen, desto mehr Fälle stauen sich in der Asylbürokratie und desto größer sind die Chancen für Menschen, die eigentlich keine Chance auf Anerkennung haben, doch bleiben zu dürfen, aus humanitären Gründen, weil sie sich gut integrieren, weil sie krank werden, weil sie nachträglich Asylgründe schaffen, weil sich die Lage in ihrem Herkunftsstaat verändert.

Weder die Flüchtlingskonvention noch das Recht der EU verbieten Schnellverfahren oder die Anstellung von so vielen Bamf-Beamten, dass keine Staus bei der Antragsbearbeitung entstehen. Das Problem kommt oft danach: Abgelehnte Antragsteller können nicht abgeschoben werden, weil ihre Heimatländer sie nicht aufnehmen wollen oder – in Extremfällen – weil ihre Heimatländer gar nicht bekannt sind, weil die Betreffenden ihre Identität verschleiern, wohl wissend, dass sie dann nicht abgeschoben werden können.

Das ist das Problem, das Großbritannien mit den Ruanda-Flügen vor allem lösen will. Klappt das, erspart sich Großbritannien Asylverfahren, Verhandlungen mit den Herkunftsländern und aufwendige Abschiebungen. Nur ist Großbritannien auch unter Boris Johnson noch ein Rechtsstaat, weshalb auch Migranten, die vor einem Asylverfahren abgeschoben werden, das Recht haben, dagegen zu klagen. Das haben sie getan und gewonnen – das Flugzeug nach Ruanda blieb am Boden, weil der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg eine einstweilige Verfügung dagegen erließ. Will Johnson illegale Einwanderer abschieben, die um Schutz bitten, darf er das erst tun, wenn sie die Asylprozedur durchlaufen haben.

In Großbritannien, nicht in Ruanda. So steht es in der UN-Flüchtlingskonvention. Das heißt aber auch: Wer ein Asylverfahren in Großbritannien durchläuft, abgelehnt wird und nicht in seine Heimat abgeschoben werden kann, könnte durchaus in einem Flugzeug nach Kigali landen. Ohne Verfahren nach Kigali abschieben geht nur, wenn man dem ersten Brexit noch ein paar Folge-Brexits folgen lässt.

dpa/Andrew Matthews Eine Demonstrantin steht an der Militärbasis MoD Boscombe Down, in der Nähe von Salisbury, und protestiert gegen die Abschiebung von Migranten nach Ruanda.

Ein zweiter Brexit ist im Anmarsch

Juristisch ist Europa in konzentrischen Kreisen organisiert. Da gibt es die EU, die ihr eigenes Recht hat, einschließlich der erwähnten Mindeststandards für Asylverfahren und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der bei Verstößen empfindliche Geldstrafen verhängen kann. Den ist Großbritannien mit dem Brexit los.

Dann ist da noch der Europäische Wirtschaftsraum, dem Island, Liechtenstein und Norwegen angehören, der sein eigenes Recht hat und mit der EU gewissermaßen assoziiert ist, aber sich mit Asyl nicht beschäftigt. Und es gibt den Europarat, der älter und größer ist als die EU und dem alle europäischen Länder außer Belarus und Russland angehören, das gerade wegen seines Angriffs auf die Ukraine zwangsweise aus seinen Reihen entfernt wurde.

Hier ist Großbritannien noch Mitglied und muss deshalb die Urteile des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs beachten. Der ist ein relativ zahnloser Tiger, denn er entscheidet nur über Einzelfälle und verhängt relativ moderate Entschädigungen an Einzelpersonen, deren Rechte verletzt wurden. Er verhängt keine Geldstrafen gegen Regierungen, die seine Urteile ignorieren.

Aber nationale Gerichte beziehen seine Urteile in ihre Rechtsprechung ein. Und selbst wenn die britische Regierung mit ihren Ruanda-Flügen beschließen sollte, Straßburger Urteile zu ignorieren, so kann sie die Urteile britischer Gerichte, die sich auf Straßburger Urteile stützen, nicht mehr ignorieren. Aber die werden erst aufhören, Straßburg als Maßstab anzulegen, wenn sie ein entsprechendes Gesetz dazu zwingt. Dazu müsste Großbritannien aber die Menschenrechtskonvention des Europarats aufkündigen und dann würde Großbritannien genauso zwangsweise aus dem Europarat entfernt werden, wie das Russland passiert ist.

Nur aus weniger dramatischen Gründen. Das wäre dann ein zweiter Brexit, ohne wirtschaftliche Folgeschäden, aber mit enormen politischen Folgen. Bei Auslieferungsersuchen aus Großbritannien könnten Gerichte in der EU dann nicht automatisch davon ausgehen, dass die Betreffenden dort ein faires Verfahren erwartet. Das Gleiche gilt für die Zusammenarbeit der Polizeibehörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften. Die britische Regierung scheint das nicht zu erschrecken. Sie erwäge einen solchen Schritt zurzeit, ließ sie Oppositionspolitiker auf Anfrage wissen. Inzwischen hat die Regierung Johnson dem Unterhaus einen Gesetzentwurf für eine Bill of Rights zugeleitet, in der ausdrücklich vorgesehen ist, die Verbindlichkeit von einstweiligen Verfügungen des Straßburger Menschenrechtsgerichtshof‚ wie derjenigen, die Abschiebungen nach Ruanda untersagte, für britische Gerichte aufzuheben.

Können wir das auch?

Das sind noch nicht alle möglichen Auswirkungen auf die EU. Klinkt sich Johnson aus dem Europarat aus und zieht er seine Ruanda-Pläne durch, werden sich viele – Regierungen, Bürger, Juristen – in der EU fragen, ob dieses Modell auch für sie passt. Das EU-Türkei-Modell funktioniert ja ähnlich: Die Türkei hindert Migranten an der Ausreise, nimmt illegale Migranten aus Griechenland zurück und bekommt dafür viel Geld für ihre Integration in der Türkei.

Der Unterschied liegt darin, dass Großbritannien mit Recht behaupten kann, dass Migranten aus Frankreich, die über den Ärmelkanal paddeln, nicht vor Verfolgung fliehen, weil sie ja in Frankreich oder Belgien ihren Asylantrag stellen konnten. Griechenland dagegen ist im Sinne der Flüchtlingskonvention und der EU Erstaufnahmeland. Das allerdings bedeutet nach der Flüchtlingskonvention nur, dass Großbritannien sie wegen illegaler Einreise bestrafen darf, Griechenland aber nicht. Deportieren darf sie Großbritannien trotzdem nicht. Außer es steigt nicht nur aus dem Europarat, sondern auch aus der Flüchtlingskonvention aus und verabschiedet dann ein nationales Gesetz, das den Ruanda-Deal legalisiert. Das wäre dann ein dreifacher Brexit: raus aus der EU, raus aus dem Europarat, raus aus internationalem Recht.

Das geht in der EU so nicht: Ein großer Teil der Rechte, die in der Menschenrechtskonvention des Europarats verankert sind, sind auch EU-Recht, über das der EUGH wacht. Und die EU kann ja schlecht aus sich selbst austreten. Sie muss also weiterhin das Recht anwenden, das schon bisher für sie gilt: Auch wer illegal kommt, hat ein Recht auf einen Asylantrag und kann, wenn der abgelehnt wird, erst gegen die Ablehnung und danach gegen seine Abschiebung klagen. Wobei die Klage gegen die Abschiebung nicht unbedingt aufschiebende Wirkung hat.

Was aber, wenn die EU auch mit Ruanda oder einem ähnlichen Staat vereinbarte, abgelehnte Asylbewerber gegen größere Summen Entwicklungshilfe dahinzuschicken und auf diese Weise das Problem mit den „Nicht-Abschiebbaren“ löste? Juristisch wäre das machbar, vorausgesetzt Ruanda akzeptiert auch Einreisende ohne Papiere. Probleme gäbe es trotzdem. Das wird auch Johnson erfahren, wenn er Ernst macht mit seinem Ruanda-Deal.

Die Rechnung ohne die Migranten gemacht

Johnsons Annahme, damit könne er Migranten abschrecken, ist eine Rechnung nicht nur ohne den Wirt, sondern auch ohne den Restaurantbesitzer. Zum einen zwingt er Johnson dazu, Ruanda gegenüber Migranten in den düstersten Farben zu malen, denn sonst schrecken seine Flugtickets nach Kigali ja niemanden ab.

Zum anderen muss er aber der britischen Öffentlichkeit und den Richtern in Großbritannien und Straßburg gegenüber Ruanda als beispielhafte rechtsstaatliche und stabile Demokratie darstellen, in der Flüchtlinge die gleichen Rechte wie in Großbritannien haben, damit der ganze Deal auch entsprechend human erscheint. Das an sich ist schon ein recht schwieriges Unterfangen. Aber selbst wenn diese Übung in Orwell’scher Double-Speech gelingt, werden die Migranten Johnson trotzdem einen Strich durch die Rechnung machen.

Boris Johnson und sein Deal mit der Regierung von Ruanda

Egal, in welch düsteren Farben die britische Regierung Ruanda malen wird, für Menschen, die in der libyschen Wüste, im Mittelmeer und auf dem Kanal ihr Leben riskiert haben, um nach Großbritannien zu kommen, dürfte Ruanda kaum abschreckend sein, besonders dann nicht, wenn ihre Familien bereits in England leben. Der Sogeffekt, der von ethnischen Netzwerken in Großbritannien und dem dortigen Arbeitsmarkt ausgeht, würde nur aufgehoben, wenn die Überfahrt vollkommen aussichtslos und der Flug nach Ruanda unvermeidlich wäre.

Nun, da klar ist, dass schon aus dem ersten Flug nichts wurde, wird kaum jemand diese Drohung ernst nehmen. Nur dieses Jahr sind 10.000 Migranten über den Kanal nach Großbritannien gekommen. 130 davon wollte Johnson nach Kigali ausfliegen. Am Ende waren noch sieben an Bord. Keiner ist geflogen. Das ist ein klares Signal an die Wartenden an der französischen Kanalküste: Wer es auf die andere Seite schafft, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bleiben dürfen. Wer das Risiko, im Kanal zu ertrinken, nicht scheut, wird sich auch nicht von der Perspektive eines Ruanda-Flugs, der wahrscheinlich nie stattfindet, abschrecken lassen.

Hinzu kommt, dass die Ruanda-Flüge im Grunde gar keine Drohung sind. Ruanda ist ein sehr erfahrenes Aufnahmeland von Flüchtlingen, es hat in den letzten 28 Jahren Millionen von Rückkehrern aus dem Kongo und anderen Nachbarländern, die während des Völkermords von 1994 geflohen sind, aufgenommen, darunter Tausende Soldaten jener Armee und Milizen, die 1994 den Völkermord begangen haben und danach nach Zaire geflohen sind. Sie wurden erfolgreich wieder eingegliedert, zum Teil dienten sie sogar in der Armee und im Geheimdienst.

Dazu kommen Millionen Flüchtlinge, die vor dem Bürgerkrieg im Ost-Kongo und Burundi nach Ruanda geflohen sind. Zuletzt nahm das Land sogar in Libyen in Konzentrationslagern gestrandete Flüchtlinge auf, die von den Vereinten Nationen befreit wurden und nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren wollten. Mit Flüchtlingen hat Ruanda vermutlich mehr Erfahrung als Großbritannien. So gesehen ist es nur gerecht, dass Johnson der ruandischen Regierung ihre Hilfestellung auch honoriert.

AP/Dan Kitwood Boris Johnson (2. v. l.), Premierminister von Großbritannien, und seine Frau Carrie Johnson gehen bei ihrer Ankunft zum Treffen der Regierungschefs des Commonwealth in Kigali, Ruanda am Flughafen.

Ruanda ist alles andere als abschreckend

Aber mit Johnsons Deal gibt es nicht nur Probleme auf der Angebots-, sondern auch auf der Nachfrageseite. Erstens, Ruanda ist keine Demokratie. Es ist eine autoritäre Militärdiktatur, die sehr effizient regiert und ständig die Rückkoppelung mit den Bürgern sucht, aber keine unabhängigen politischen Parteien oder Nichtregierungsorganisationen duldet. Es gibt regelmäßig Wahlen, die immer die Regierungspartei gewinnt und ein Parlament, dessen Mitglieder kooptiert und indirekt gewählt werden. Und Ruanda hat eine Regierung, die sich gar nicht gerne in die Karten sehen lässt. Das wird sie aber müssen, wenn die britischen Medien und Nichtregierungsorganisationen wissen wollen, wie es eigentlich den abgeschobenen Migranten in Ruanda geht. Da kommt dann Johnsons Deal schnell an seine Grenzen.

Zweitens, Ruanda ist selbst Spannungsgebiet. Im Ost-Kongo sind gerade die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und einer Rebellenarmee wieder aufgeflammt, Tausende sind auf der Flucht. Kurz vor dem geplanten ersten Kigali-Flug schoss diese Rebellenarmee Granaten über die Grenze. Ruanda beherbergt auch immer noch eine fünfstellige Zahl von Flüchtlingen aus Burundi. Die ruandische Armee interveniert verdeckt in beiden Ländern, in Burundi und im Kongo, und sie hat extrem angespannte Beziehungen zu Uganda, bei denen es vor allem um die Kontrolle von Minen im Kongo geht.

Falsche Abschreckung

Menschen aus Großbritannien in ein Kriegsgebiet zu schicken, dürfte selbst dann für britische Richter ein Problem werden, wenn Johnson aus dem Europarat und der Flüchtlingskonvention aussteigt. Wenn die EU in seine Fußstapfen treten will, müsste sie sich also ein Land suchen, das demokratisch und von Freunden umgeben ist, Namibia vielleicht, Ghana oder Botswana.

Dann allerdings dürfte die ganze Prozedur auch kaum noch jemanden abschrecken. Diejenigen, die sich über das Mittelmeer wagen und sich dann nach Deutschland oder Frankreich durchschlagen, gehen dann auch kein größeres Risiko ein als bisher. Das ist auch das Hauptproblem, das die Anhänger solcher Abschreckungsmodelle übersehen. Egal welche Hürden, Zäune, Mauern und abschreckende Prozeduren sie sich ausdenken, für die Migranten zählt vor allem eines: die Wahrscheinlichkeit durchzukommen.

Ungarn hat einen Zaun gebaut und erkennt so gut wie keine Migranten als Flüchtlinge an. Das hat die Flüchtlinge nicht aufgehalten, sie versuchen es jetzt über Kroatien und Bosnien. Polen baut gerade seinen Grenzzaun fertig, aber die Migranten, die diese Route nahmen, wissen, dass die Wahrscheinlichkeit durchzukommen immer noch sehr groß ist. Obwohl die polnischen Grenzschützer Menschen in die Sümpfe und damit oft in den Tod jagen, sind von ca. 17.000 Migranten 12.000 bis Deutschland durchgekommen.

Das zählt mehr als jene Fälle, in denen Menschen umgekommen sind. Die vergessen nicht nur wir Fernsehzuschauer schnell, die Migranten tun es auch. Im Mittelmeer ist es ähnlich: Solange man durchkommen kann, wird es versucht werden. Dass Johnson nach seinem dritten Brexit in der Lage sein wird, jeden, der über den Kanal kommt, nach Ruanda auszufliegen, glaubt vermutlich nicht einmal er selbst. Und solange das so ist, wird ein Flug nach Ruanda, der vielleicht gar nicht zustande kommt, niemanden davon abschrecken, sein Leben im Kanal oder im Tunnel zu riskieren, um zu seiner Familie oder auf den britischen Arbeitsmarkt zu kommen.

Mit anderen Worten: Unter etwas anderen Umständen könnte die EU schon Johnson folgen, allerdings würde das nur einen winzigen Teil ihrer Migrationsprobleme lösen. Es würde niemanden vom Kommen abschrecken und wäre auch nur auf bereits rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber anwendbar, die ihre Identität nicht preisgeben oder deren Heimatländer die Rücknahme verweigern. Und bei den Gerichten würde selbst das nur durchgehen, wenn das Empfängerland stabil, friedlich und demokratisch ist – und damit überhaupt niemanden abschreckt.

Klaus Bachmann ist Politikwissenschaftler, Historiker, Publizist und Professor für Sozialwissenschaften an der SWPS University in Warschau.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de