Antirassismusbeauftragte warnt vor Spaltung in Gesellschaft

Berlin -Die Antirassismus-Beauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, hat angesichts des Umfragehochs der AfD zum Zusammenstehen anderer Parteien aufgerufen. „Die Brandmauer gegen die Verfassungsfeinde der AfD darf nicht bröckeln“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). „Alle demokratischen Akteurinnen und Akteure tragen Verantwortung, dass wir uns als Gesellschaft nicht spalten lassen“, fügte sie hinzu.

Die großen Herausforderungen unserer Zeit müssten alle gemeinsam angehen. Die Migrationsdebatte müsse sachlich geführt werden. „Es geht um Respekt, und darum, nicht plump in "Die" und "Wir" zu teilen“, mahnte Alabali-Radovan.

Am Sonntag hat ein AfD-Kandidat im thüringischen Sonneberg die Chance, in einer Stichwahl zum Landrat bestimmt zu werden. Es wäre das erste kommunale Spitzenamt für die AfD bundesweit. Die rechtspopulistische AfD liegt in Umfragen bundesweit derzeit zwischen 18 und 20 Prozent, in den fünf ostdeutschen Ländern noch deutlich höher.