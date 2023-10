Sonntagabend, Machatschkala: Aufgebrachte Massen stürmen das Rollfeld des Hauptstadtflughafens der russischen Nordkaukasusrepublik Dagestan. Nutzer des Messengerdienstes Telegram verfolgten fast in Echtzeit mit, wie sich eine aufgehetzte Meute auf der Suche nach Juden und Israelis um ein Flugzeug der Airline Red Wings aufstellt.

Auf einem Video des Telegram-Kanals „VChK-OGPU“ ist zu sehen, wie die Menge einen Sicherheitsbeamten dazu zwingt, sich für seine Anwesenheit auf dem Flugfeld zu entschuldigen. Man sieht Steinwürfe gegen Polizeibeamte, „Allahu Akbar“ schreiende und Palästinafahnen schwenkende junge Männer sowie verängstigte Passagiere im von innen verriegelten Flugzeug. Das Ergebnis: nach Behördenangaben 20 Verletzte, darunter neun Polizeibeamte, 60 Festnahmen und 150 Identitätsfeststellungen durch Sicherheitsbeamte. Der Flughafen wurde bis zum 6. November geschlossen.

Sicherheitsbeamten entglitt die Kontrolle über den Flughafen

Nach Angaben des russischen Online-Nachrichtenportals Baza sollen sich zwischenzeitig auf dem Flugfeld rund 1500 Randalierer befunden haben. Demnach waren erste Polizeiverstärkungen gegen 17 Uhr auf dem Flughafengelände eingetroffen, doch es sollen immer mehr Menschen auf dem Flughafen eingetroffen sein, sodass die Lage zusehends außer Kontrolle geriet. Als sich Randalierer den Zugang zu administrativen Flughafengebäuden und der VIP-Lounge verschafft hatten, sollen auch Nationalgardisten zur Sicherung des Flughafens eingetroffen sein.

Die Lage soll sich erst gegen 22 Uhr beruhigt haben, als rund 500 Sicherheitsbeamte zuerst die Rollbahn und anschließend die übrigen Flughafengebäude räumten. Ob in dem Flug aus Tel Aviv auch israelische Staatsbürger an Bord waren, konnte bislang nicht bestätigt werden. Seit Sonntagmittag machte auf Telegram-Kanälen in Dagestan das Gerücht die Runde, israelische Kriegsflüchtlinge würden in Dagestan ankommen. Tatsächlich handelte es sich um ein Flugzeug mit der Route Tel Aviv–Moskau, das eine Zwischenlandung in Machatschkala eingelegt hatte.

Putin kündigt Treffen führender Sicherheitsbeamter im Kreml an

Dagestans Gouverneur Sergej Melikow kündigte an, alle Randalierer hart zu bestrafen. Er schäme sich für die Ausschreitungen, so der vor drei Jahren von Moskau eingesetzte Gouverneur. Er verwies darauf, dass Kundgebungen für die Opfer des Gaza-Krieges in anderen Kaukasusrepubliken friedlich geblieben wären. Dagestan sei „sowohl im Kaukasus als auch in unserem gesamten Russland und vielleicht sogar darüber hinaus immer ein Bollwerk der Freundschaft“ gewesen, so Melikow.

Neben der Erstürmung des Flughafens in Machatschkala kam es auch in anderen nordkaukasischen Städten zu antisemitischen Vorfällen. Auf Social-Media-Videos war zu sehen, wie am Sonntag ein jüdisches Kulturzentrum in Naltschik angezündet wurde. Medienberichten zufolge soll zudem am Samstag eine Meute in Chassawjurt Hotelmitarbeiter dazu aufgefordert haben, ihnen Zugang zum Gebäude zu verschaffen.

Der Grund: In lokalen Telegram-Kanälen wurde die Meldung verbreitet, im Hotel würden sich Israelis aufhalten. Nebenan stehende Polizeibeamte sollen sich der Menge nicht in den Weg gestellt haben, sondern ihr im Gegenteil den Zugang zum Hotel ermöglicht haben. Die Beamten hätten die Randalierer davon überzeugen wollen, dass sich keine Israelis im Hotel aufhalten, berichtet das Nachrichtenportal Kavkazskij Uzel.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Treffen führender Sicherheitskräfte anberaumt, um über die Krawalle in Dagestan zu beraten. Pool Sputnik Kremlin/AP

Der temporäre Kontrollverlust der Sicherheitsbehörden in Dagestan droht sich jetzt jedoch zur gesamtrussischen Staatsaffäre auszuweiten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax soll Staatspräsident Wladimir Putin ein Treffen führender Sicherheitsbeamter anberaumen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge sollen daran Premierminister Michail Mischustin sowie Vertreter mehrerer Sicherheitsbehörden und der Staatsduma teilnehmen. Derweil schob er die Schuld an den Krawallen dem Westen zu: Gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax sprach Peskow von angeblichen Versuchen des Westens, durch gezielte Aufwiegelung von Social-Media-Nutzern „die Ereignisse im Nahen Osten zur Spaltung der russischen Gesellschaft zu nutzen“.

Oberrabbiner Isakow: Jüdische Familien könnten evakuiert werden

In der Kaukasusrepublik Dagestan war die Sicherheitslage immer wieder angespannt: Seit den frühen 1990er-Jahren erschütterten regelmäßig islamistische Anschläge die Teilrepublik. Dagestan grenzt direkt an Tschetschenien, wo bis 2009 der Zweite Tschetschenienkrieg tobte. Noch 2010 zählte Dagestan nach Behördenangaben 112 Terroranschläge und 378 Tote von Kampfhandlungen, Terroranschlägen und Entführungen. Angehörige der indigenen jüdischen Minderheit im Kaukasus – die sogenannten Bergjuden – wanderten zum Großteil nach Israel aus.

Am Sonntagabend hat ein Mob die Rollbahn des Flughafens Machatschkala gestürmt. AFP photo/Telegram channel @askrasul

Derzeit leben noch einige Hundert jüdische Familien in Dagestan. Der dagestanische Oberrabbiner Owadja Isakow sagte dem Medienportal Podjom, in der dagestanischen Großstadt Derbent würden derzeit drei- bis vierhundert Familien leben, im gesamten Dagestan seien es ungefähr doppelt so viele. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel erlebe die jüdische Gemeinde ständige antisemitische Anfeindungen, so Isakow.

Und der Rabbiner erzählt ein Beispiel: Eine jüdische Frau habe sich nach Anfeindungen hilfesuchend an einen Polizeibeamten aus der Nachbarschaft gewandt, wie sie ihm berichtet habe. „Sie sehen doch, was ihr dort mit den Kindern macht“, soll ihr der Polizist entgegnet haben. Isakow weiter: „Sie versuchte zu erklären, dass nicht Israel, sondern die Hamas die Kinder entführt hat. Aber für den Polizisten ist es genau andersherum. Die ganze Welt steht für ihn und alle anderen Kopf.“ Für die Desinformation macht der Rabbiner soziale Medien verantwortlich. Er rechne „jederzeit mit Schlimmerem“, sagt Isakow, sodass er sogar eine Evakuierung der Gemeinde nicht ausschließe. Wohin die Gemeinde fliehen könnte, ist ihm zufolge aber völlig unklar.

Kaukasus-Experte Dzebisashvili warnt vor Salafismus in der Region

Wie die Ausschreitungen in Dagestan zu erklären sind? Dem Kaukasus-Experten Shalva Dzebisashvili zufolge sind sie die „Folge eines immer präsenteren Salafismus in der Region“. Der Politikwissenschaftler von der University of Georgia in Tiflis beobachtet besonders bei der jüngeren Generation von Dagestanern, Tschetschenen und Inguscheten ein stetiges Abdriften in den Extremismus. „Die Autonomen Republiken haben sich zu einer Art Hotspots des muslimischen Antisemitismus innerhalb Russlands entwickelt“, sagte Dzebisashvili der Berliner Zeitung.



Sowohl wirtschaftlich als auch sozial sei die Lage seit dem Ende des Zweiten Tschetschenienkrieges weiterhin fragil. „Die Politik Moskaus sowie der sich verbreitende Salafismus im Nordkaukasus bilden ein explosives Gemisch“, sagt der Experte. Er kritisiert insbesondere den israelfeindlichen Kurs der russischen Staatsmedien, der ihm zufolge die jüdische Minderheit in Russland gefährde. Wladimir Putins Politik der „Entmenschlichung“ habe in der Region eine fatale Dynamik in Gang gesetzt, so der Experte.