Samidoun-Verbot – Berlins Justizsenatorin: „Die Ideologie dahinter wird dadurch nicht verschwinden“

Jubel in Neukölln, Judenhass auf Schulhöfen: Der Terror der Hamas hat auch in Berlin seine Unterstützer. Seit die radikalislamische Palästinenserorganisation am vergangenen Wochenende damit begann, Raketen auf Israel zu schießen, Geiseln zu verschleppen und sogar Kinder hinzurichten, häufen sich die antisemitischen Vorfälle.

Für Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg ist das auch „die Folge eines gesamtgesellschaftlichen Versagens“. Im Interview mit der Berliner Zeitung erklärt sie, wie der Staat ihrer Ansicht nach reagieren sollte.

Frau Badenberg, Deutschland war in der Nazizeit für die Ermordung von sechs Millionen Juden verantwortlich. Nun werden auf Berliner Straßen Massaker an Juden frenetisch gefeiert. Wie konnte es so weit kommen?



Was wir gerade in Berlin erleben müssen, ist Antisemitismus in seiner schlimmsten Form. Viele der Menschen, die an den Protesten teilnehmen, sind hier aufgewachsen, aber sie fühlen sich trotzdem nicht als Teil dieser Gesellschaft. Andernfalls wären sie sich unserer historischen Verantwortung bewusst. Wir müssen uns fragen, warum es uns nicht gelingt, diese Menschen zu integrieren. Davon abgesehen haben wir als Gesellschaft insgesamt bei Antisemitismus, Rassismus und anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit womöglich zu lange nicht genau genug hingeschaut. Dass der Nahost-Konflikt in dieser Form auch auf deutschen Straßen und Schulhöfen stattfindet, empfinde ich jedenfalls auch als die Folge eines gesamtgesellschaftlichen Versagens.

Offenbar wollen sich viele gar nicht integrieren lassen, oder?



Das kann ich im Einzelfall nicht beurteilen. Übrigens: Nicht wenige von denen, die dort demonstrieren, haben gar keine Migrationsgeschichte. Antisemitismus hat viele Wurzeln. Der Staat muss in jedem Fall eingreifen, wenn sich Menschen nicht an Recht und Gesetz halten. Sie müssen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, es gibt die Sanktionsmöglichkeiten dafür. Wenn wir nicht wollen, dass nur die AfD profitiert, eine Partei, die in Teilen als rechtsextrem eingestuft wurde, müssen wir das Vertrauen in den wehrhaften Rechtsstaat stärken.

Emmanuele Contini Zur Person Felor Badenberg, geboren 1975 in Teheran, ist seit April 2023 Berlins Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz. Zuvor war sie Vizepräsidentin des Bundesamts für Verfassungsschutz, leitete die Abteilung Rechtsextremismus und Terrorabwehr. Als sie zwölf Jahre alt war, zogen ihre Eltern mit ihr von Teheran nach Köln. Dort studierte sie Rechtswissenschaften und promovierte. Sie ist parteilos und wurde Senatsmitglied auf Vorschlag der Berliner CDU.

Es ist nicht neu, dass Juden in Berlin Angst haben müssen, öffentlich eine Kippa zu tragen …



Das gilt nicht nur für Berlin. Man darf das nicht auf diese Stadt reduzieren, ansonsten relativieren wir das Problem.

Von Ihnen als Berlins Justizsenatorin wäre es spannend zu erfahren, was Berlin konkret dagegen tun kann? Offensichtlich hat sich in den vergangenen Jahren nichts an der Situation verbessert.



Allein den Polizeischutz zu erweitern, wird das Problem jedenfalls nicht lösen. Wir müssen viel mehr Aufklärung betreiben, auch an Schulen. Unter den Menschen, die wir jetzt auf der Straße sehen, sind viele Jugendliche. Es gibt Minderjährige, die bereits Verachtung gegenüber Israel in sich tragen. Es muss also mehr sensibilisiert werden. Da braucht es mehr Schulungen, mehr Präventionsangebote. Das gilt für jegliche Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Heute geht es um Antisemitismus, in ein paar Wochen sind es Angriffe gegen andere Minderheiten, gegen Queere oder Menschen mit anderer Hautfarbe. Es braucht Aufklärung und Dialog, auf der anderen Seite braucht es eine konsequente Anwendung des Rechts. Dazu habe ich aufgerufen, und in diesem Sinne arbeiten Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit zusammen.

Es gibt bereits zahlreiche Präventionsprogramme, auch in Schulen wird aufgeklärt. Trotzdem fordern Menschen auf offener Straße die Auslöschung Israels. Durch Aufklärung allein kann man dem offenbar nicht vorbeugen.

Womit dann?



Da gibt es mehrere Ansätze. Der Bundeskanzler hat nun ein Verbot von Samidoun angekündigt. Das palästinensische Netzwerk hat auch in Berlin in den vergangenen Jahren zu mehreren, teilweise antiisraelischen Protesten aufgerufen.

Halten Sie ein Verbot für richtig?



Glauben Sie, dass ein Verbot das Problem lösen kann?

Was meinen Sie?



Verstehen Sie mich nicht falsch: Wir sollten Samidoun verbieten. Doch das Problem, die Ideologie dahinter, wird dadurch nicht verschwinden. Ich wage zu bezweifeln, dass diejenigen, die Juden für alles Mögliche verantwortlich machen, durch ein Verbot von Samidoun ihre Einstellung ändern. Trotzdem: Ein Verbot wäre das richtige Signal. Und es würde dazu führen, dass solche Vereine keine finanziellen Zuwendungen mehr erhalten. Ich bleibe dabei: Wir müssen Antisemitismus ächten – jeder von uns, uneingeschränkt, überall. Gleichzeitig müssen wir viel mehr Aufklärung betreiben, uns unermüdlich für Demokratie und Rechtsstaat bei den Bürgerinnen und Bürgern einsetzen.

Das heißt, die Verantwortung für Integration liegt beim Staat?



Ich denke nicht, dass wir es mit einem reinen Integrationsproblem zu tun haben. Die Nicht-Achtung der staatlichen Institutionen und demokratischen Werte ist ein Demokratieproblem. Da ist nun einmal besonders der Staat gefragt.

Trotzdem müssen sich die Menschen, die nach Deutschland kommen, auch vom Staat gewinnen lassen wollen.



Ja, aber das sollten wir dringend versuchen.

Die politische Haltung lässt sich durch Strafen nicht ändern, sagt Justizsenatorin Badenberg. Emmanuele Contini

Dort, wo das nicht gelingt, gibt es auch Sanktionsmaßnahmen. In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel haben Sie geschrieben, dass Sie die Berliner Staatsanwaltschaft bestärkt hätten, „aktuelle Straftaten mit Bezug zu den Geschehnissen in Israel prioritär zu verfolgen“. Warum war das notwendig?



Aus meiner Sicht wurde in unserer Stadt beispielsweise Antisemitismus zwar öffentlich von allen politischen Kräften verurteilt, aber nicht in jedem Einzelfall konsequent verfolgt. Bei geringfügigen Straftaten, etwa bei einer Beleidigung, wurden die Verfahren nicht immer prioritär betrieben. Das darf in der jetzigen Situation aber nicht geschehen. Der Staat muss das Recht konsequent zur Anwendung bringen. Daher wird aufgrund der aktuellen Vorfälle die Staatsanwaltschaft jeden Einzelfall ahnden. Auch, um ein Zeichen zu setzen. Die traurige Nachricht ist aber: Die politische Haltung der jeweiligen Personen werden wir damit nicht ändern.

Es gibt die Forderung, dass ausländische Hamas-Unterstützer ausgewiesen werden sollten.



Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, sollten wir die Möglichkeiten, die uns das Aufenthaltsgesetz dafür gibt, auch anwenden. Das erwarten die Menschen vom Staat. Und wer sich verweigert, muss notfalls gezwungen werden.

„Antisemitismus ist etwas, das man in der ganzen Gesellschaft in unterschiedlichen Ausprägungen findet“, sagt Badenberg. Emmanuele Contini

Als Vizepräsidentin des Verfassungsschutzes und Abteilungsleiterin waren Sie direkt an der Entscheidung beteiligt, die AfD im Bund unter Beobachtung zu stellen. In den Medien werden Sie als AfD-Jägerin bezeichnet. Wie finden Sie diesen Spitznamen eigentlich?



Das kommt nicht von mir.

Wie schätzen Sie die AfD in Berlin ein? Ein gemäßigter Landesverband?



Das muss der Berliner Verfassungsschutz beurteilen.

Die AfD hat in der Vergangenheit immer wieder von einem importierten Antisemitismus durch Migration gesprochen. Was sagen Sie dazu?



Das greift zu kurz. Antisemitismus ist etwas, das man in der ganzen Gesellschaft in unterschiedlichen Ausprägungen findet. Der rechtsextreme Antisemitismus hat auch nach 1945 immer wieder großes Leid über Menschen in Deutschland gebracht. Denken Sie an den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Es gibt Antisemitismus nicht nur im Islamismus. Er ist die Kernideologie des Rechtsextremismus, aber man findet ihn auch im Linksextremismus.

Sie sind jetzt ein halbes Jahr im Amt. Welchen Eindruck haben Sie von den Berliner Justizbehörden gewonnen?



Ich denke, dass die Berliner Justiz nicht die Anerkennung, Wertschätzung und Unterstützung erfährt, die ihr zusteht. Sie funktioniert. Aber immer dann, wenn etwas mal nicht klappt – weil zum Beispiel Verfahren zu lange dauern –, steht es in der Zeitung. Alles Positive schafft es leider nicht in den Fokus der Öffentlichkeit. Das ist schade. Denn es ist genau andersherum: Berlin ist ein hochleistungsfähiger, ein großer Justizstandort, mit einer stolzen Tradition. Die hoch qualifizierten Richterinnen, Staatsanwälte oder Justizvollzugsbeamtinnen arbeiten nur teilweise unter herausfordernden Bedingungen. Diesen falschen Eindruck will ich widerlegen und für bessere Bedingungen sorgen. Meistens gibt es keine einfachen Erklärungen für Probleme, so ist das auch bei den 77 Immobilien des Remmo-Clans, die Berlin im Jahr 2018 beschlagnahmen wollte …

Sind die nicht längst rechtskräftig eingezogen?



Von diesen Immobilien sind bislang nur zwei dauerhaft in das Eigentum Berlins eingegangen. Natürlich drängt sich da die Frage auf, warum die Justiz angeblich so langsam ist. Wenn man aber genauer hinschaut, liegt es nicht etwa daran, dass die zuständige Kammer schläft. Tatsächlich ist es so, dass die Beweislage sehr schwierig ist. Teilweise reichen die Eigentumsverhältnisse bis ins Ausland, in den Libanon zum Beispiel. Versuchen Sie mal, die Eigentümer dort ausfindig zu machen oder mit den libanesischen Behörden in Kontakt zu kommen.

Vermögen müssen konsequenter abgeschöpft werden können, sagt Justizsenatorin Bedenberg – sie plant eine Gesetzesänderung. Emmanuele Contini

Was wollen Sie tun, um solche Fälle künftig besser zu handhaben?



2017 ist das Vermögensabschöpfungsrecht umfassend reformiert worden. Ich glaube, dass wir da noch mal ranmüssen. Wir müssen weitere Beweiserleichterungen einführen. Es ist momentan relativ einfach, sich dem geltenden Recht zu entziehen, indem man etwa die Eigentumsverhältnisse verändert. Und wo offensichtlich ist, dass derjenige mit den angegebenen Vermögen eigentlich gar nicht in der Lage ist, sich zum Beispiel eine Villa für 2,7 Millionen zu kaufen.

Das heißt, Sie werden sich für eine weitere Gesetzesänderung einsetzen?



Ja, auf der Justizministerkonferenz, die ja in diesem Jahr noch unter dem Vorsitz Berlins ist, werden wir einen entsprechenden Vorschlag einbringen.

Ein anderes Problem, das die Berliner Justiz seit Jahren beklagt, ist das Personaldefizit. Wie dramatisch ist es, und wie viele zusätzliche Stellen brauchen Sie?



Wenn man den Anspruch hat, auch kleinere Verfahren zeitnah abzuschließen, braucht man mehr Personal. Fakt ist, dass die Staatsanwaltschaft in den vergangenen Jahren nicht gerade mit Personal gesegnet war. Im Zuge der Haushaltsverhandlungen habe ich darauf gedrungen, dass sie gerade im Bereich der Vermögensabschöpfung verstärkt wird.

Warum in diesem Bereich?



Weil wir auch dort besser Recht walten lassen müssen. Die Möglichkeiten, die wir seit 2017 mit dem neuen Vermögensabschöpfungsrecht haben, werden nicht ausreichend umgesetzt, weil das Personal fehlt. In Berlin sind dafür nur eine Handvoll Stellen verfügbar. Wenn aber die Vermögenswerte nicht direkt eingefroren werden können, sind sie am Ende eines mehrjährigen Verfahrens wahrscheinlich nicht mehr da. Und dafür brauchen wir starke Staatsanwaltschaften.