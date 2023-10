Es sollte ein Zeichen des Beistands werden. Mit den Juden in Deutschland und dem Rest der Welt, die einer bedrohlichen neuen Welle des Antisemitismus ausgesetzt sind. Um „zwei, drei Sätze“ bat Frédéric Schwilden, Autor der Welt am Sonntag, in dieser Woche eine ganze Reihe von deutschen Prominenten, er wollte sie in der neuen Ausgabe versammeln. Schwilden mailte den Promis oder ihren Agenten. Es sollte nicht um Politik oder den Nahost-Konflikt gehen, „einfach nur um die Solidarität mit Juden“.

Das berichtet Schwilden in einem Text, der heute auf der Webseite der Welt erschien – in dem er beschreibt, wie sein Vorhaben gescheitert ist. Lediglich die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und die Influencerin Diana zur Löwen sendeten ihm schnell kurze, empathische Texte. Zur Löwen schrieb, dass es nicht sein dürfe, „dass Juden in Angst leben“. Neubauer teilte mit, es liege an allen, die Herzen aufzumachen und „sich gegen Antisemitismus aufzulehnen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In Berlin-Mitte flogen in dieser Woche Brandsätze auf ein jüdisches Gemeindezentrum, in Neukölln wurden Gäste in einer Bar mit einem Böller beworfen, weil sie Hebräisch miteinander sprachen. Wer in diesen Tagen mit Juden spricht, hört von der Angst, auf die Straße zu gehen, geschweige denn in die Synagoge.

Nora Tschirner ließ über ihre Agentur absagen, „aus zeitlichen Gründen“. Ingo Wagner/dpa

Solidaritätsbekundungen mit Juden in Deutschland? Viele Promis sagen ab

Trotzdem fanden sich Dutzende deutsche Prominente auf die Anfrage des Welt-Autors offenbar nicht in der Lage, ihre Herzen für Juden zu öffnen wie Luisa Neubauer. Schwilden hatten sich gezielt an Prominente gewandt, die für ihr soziales oder politisches Engagement bekannt sind, die sich etwa für Flüchtlinge, den Klimaschutz, gegen Rassismus starkmachen.

Viele ließen über ihre Agenturen oder ihr Management absagen, so Schwilden, darunter die Schauspielerin Nora Tschirner, die Moderatoren Klaas Heuer-Umlauf und Joko Winterscheidt, die Autorin Sophie Passmann, der Schauspieler Lars Eidinger. Auch viele Musiker, darunter die Bands Kraftklub, K.I.Z, der Sänger Marius Müller-Westernhagen sagten ab. Fast alle verwiesen auf „zeitliche Gründe“. Die Toten Hosen wollten sich nicht äußern, ohne die Statements anderer Teilnehmer zu kennen, berichtet Schwilden weiter.

Auf viele Anfragen habe er nicht einmal eine Absage erhalten, „trotz mehrerer Nachfragen“, sondern gar keine Antwort, schreibt Schwilden. Zu denjenigen, die sich gar nicht zurückmeldeten, gehörten laut Schwilden der Moderator Jan Böhmermann, der Influencer Rezo, die deutsche Fußballnationalmannschaft und die Komikerin Enissa Amani.