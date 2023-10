Montagabend, 18 Uhr, der Gebetsraum der Chabad-Synagoge in Berlin-Wilmersdorf ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Neben den Betern der jüdischen Gemeinde haben sich zahlreiche Politiker, Medienvertreter und Personen des öffentlichen Lebens hier zusammengefunden. Gemeinsam bekundeten sie die Solidarität mit Israel und sie gedachten aller Menschen, die die Terroristen der Hamas am vergangenen Wochenende getötet, verschleppt oder gefährlich verletzt hatten.

Rabbiner Yehuda Teichtal nannte in seiner Eröffnungsrede die hohe Zahl der Anwesenden ein „wichtiges Zeichen“. Er bat die Bundesregierung um Hilfe bei der Befreiung der Geiseln und dankte allen anwesenden Politikern für die Unterstützung Israels. Zugleich mahnte er an, die Politik solle im Umgang mit dem Terror der islamistischen Hamas umdenken. „Wir sind stark, wir stehen zusammen und wir werden es nicht erlauben, dass man jetzt tatenlos zuschaut“, so der Rabbiner.

Kai Wegner und Rabbi Teichtal im Gespräch. Sabine Gudath

Cornelia Seibeld (CDU), Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, stellte in ihrer Rede klar: Die Unterstützung von Hamas-Terror auf deutschen Straßen sei „kein Ausdruck der Meinungsfreiheit“, sondern „kriminell“. Damit spielte sie auf die palästinensisch-linksextreme Gruppe „Samidoun“ an, die anlässlich der Ermordung hunderter Israelis am Samstag Süßigkeiten in Berlin-Neukölln verteilt hatte. Sie kritisierte mit scharfen Worten den Terror der Hamas, die Geiseln als Mittel zur Erpressung nutze und bekräftigte Israels Recht auf Selbstverteidigung.

Felix Klein: Antisemitischer Hass darf nicht als ‚normal’ hingenommen werden

Deutliche Worte schlug auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an: „Israel kann sich unserer vollen Unterstützung und Solidarität sicher sein“, sagte er. Wegner begrüßte das Einfrieren von Entwicklungsgeldern, die bislang vonseiten der EU und der Bundesregierung in die Palästinensergebiete geflossen waren.



Terror-Unterstützer auf deutschen Straßen „werden unseren Rechtsstaat deutlich zu spüren bekommen“, kündigte Wegner an. Und weiter: „Antisemitismus und Israelfeindlichkeit haben keinen Platz auf den Straßen Berlins.“

Schauspielerin Iris Berben nimmt an dem Gebet teil. Sabine Gudath

Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, betonte die Dramatik des Krieges, den die Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen in Israel entfesselt hatten. Er klagte die Kriegsverbrechen der Terrorgruppe an und sagte: „Seit der Shoah gab es keinen Tag, an dem mehr Juden ermordet wurden als am vergangenen Samstag“.



Der antisemitische Hass sei bereits in der Gründungscharta der Hamas festgehalten, hob Klein hervor. Über diesen Hass „müssen wir uns empören, er darf nicht als ‚normal’ hingenommen werden“, so der Antisemitismusbeauftragte.

Botschafter Prosor: „Wir müssen die Infrastruktur der Hamas zerschlagen“

Für den Zentralrat der Juden sprach Zentralratspräsident Josef Schuster. Er kritisierte die Gräueltaten der Islamisten aus dem Gazastreifen und zitierte die frühere israelische Premierministerin Golda Meir (1898-1978): „Frieden wird es geben, wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben, als sie uns hassen.“ Die „Wurzeln des Hasses“, der die Islamisten antreibt, müssten „zerschlagen“ werden, so Schuster. Erst dann könne es Frieden in der Region geben.



Schuster rief die anwesenden Politiker auch zu Sanktionen gegen das iranische Mullah-Regime auf, das den Terror der Hamas bis heute ermöglicht. „Wir sind im Stadium der Trauer, dürfen aber nicht gelähmt sein“, so Schuster.

Ron Prosor (l), Botschafter von Israel in Deutschland, und Rabbiner Yehuda Teichtal singen beim Gedenk- und Solidaritätsgebet für Israel in der Chabad-Gemeinde. Monika Skolimowska/dpa

Zuletzt sprach Israels Botschafter Ron Prosor. „Israel befindet sich im Krieg, seit heute Nachmittag auch im Norden des Landes“, sagte er. Das Militär habe an der Nordgrenze zwei Terroristen der mit der Hamas verbündeten Hisbollah erschossen, die versucht hätten, Israel anzugreifen. Hinsichtlich des israelischen Gegenschlags auf die Hamas sagte er: „Die Abschreckung muss unmissverständlich sein, weil die ganze Nachbarschaft zuschaut.“ Dazu gehöre auch, „dass wir die Infrastruktur der Hamas vernichten müssen“, so Israels Botschafter.

Prosor präzisierte: „Wir schlagen zurück auf eine Art und Weise, dass die Hamas-Führung drei, vier, fünf Mal darüber nachdenkt, ob sie wieder einen Krieg gegen Israel beginnt“. Über die innenpolitische Lage in Israel sagte er: „Wir stehen jetzt zusammen, orthodoxe Juden, Säkulare, Linke und Rechte“. Und weiter: „Wenn wir zusammenstehen, kann uns niemand besiegen“.

Rabbiner Teichtal: „Der Anteilnahme müssen Taten folgen“

Es wurden anschließend mehrere Psalmen auf Hebräisch verlesen, in denen Gott um Hilfe angerufen wird. Botschafter Prosor und Rabbiner Teichtal stimmten abschließend ein Friedensgebet auf Hebräisch an. Sie sangen gemeinsam mit der Gemeinde die Verse: „Oseh shalom bimromav / hu ya’aseh shalom aleinu / v’al kol Yisrael / v’imru: amen“, zu deutsch: „Möge der, der in seinem Himmel Frieden stiftet, uns und ganz Israel Frieden bringen – und wir sagen: Amen.“

Gegenüber der Berliner Zeitung nannte Prosor das Solidaritäts- und Gedenkgebet der Chabad-Gemeinde ein „Zeichen der Solidarität mit Israel“. Zugleich stellte er klar: „Wir brauchen Deutschlands Unterstützung, nicht nur jetzt, sondern auch morgen und übermorgen“. Rabbiner Teichtal unterstrich im Gespräch mit der Berliner Zeitung, es sei von größter Bedeutung, dass „alle, Juden und Nichtjuden, jetzt mit Israel gegen den Terror zusammenstehen“. Es dürfe jedoch vonseiten der Politik nicht bei der bloßen Anteilnahme bleiben. Insbesondere beim Austrocknen der Terrorfinanzierung müssten „Taten folgen“.

Beim Gedenk- und Solidaritätsgebet waren neben vielen anderen Politikern Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau (Linke), die Bundestags-Fraktionsvorsitzenden der Grünen Britta Haßelmann und Katharina Dröge, FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzender Christian Dürr sowie Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik anwesend.

Im Gebetsraum war ebenfalls die Schauspielerin Iris Berben zu sehen, die sich seit vielen Jahren gegen Antisemitismus engagiert. Auch die Verleger der Berliner Zeitung, Holger und Silke Friedrich, nahmen am Gebet teil.