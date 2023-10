Appell an Letzte Generation: Aktionen unterlassen

Berlin -Angesichts der angespannten Sicherheitslage in Berlin infolge der Krieges im Nahen Osten hat Innensenatorin Iris Spranger an die Gruppe Letzte Generation appelliert, Straßenblockaden und andere Aktionen zu unterlassen. Die Polizei werde momentan an anderen Stellen gebraucht, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus und verwies auf den Schutz jüdischer Einrichtungen und Gewalt bei pro-palästinensischen Demonstrationen.

„Ich bitte nochmals sehr darum, dass genau überlegt wird, ob dass, was Sie gerade tun, das Richtige ist“, sagte Spranger an die Adresse der Aktivisten, die mit ihren Aktionen nach eigenen Angaben mehr Klimaschutz fordern. „Es ist nicht das Richtige“, fügte sie hinzu. Schließlich handele es sich um Straftaten.

Mitglieder der sogenannten Letzten Generation hatten zuletzt in Berlin nicht nur Straßen blockiert, sondern auch das Brandenburger Tor und die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz mit Farbe beschmiert.