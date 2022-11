Arbeiten zur Planung und Umsetzung von Busspuren gestoppt Die Arbeiten zur Planung und Umsetzung neuer Busspuren in Berlin sind vorerst gestoppt. „Zurzeit sind alle noch in Prüfung befindlichen Bussonderfahrstreifen... dpa

Berlin -Die Arbeiten zur Planung und Umsetzung neuer Busspuren in Berlin sind vorerst gestoppt. „Zurzeit sind alle noch in Prüfung befindlichen Bussonderfahrstreifen zurückgestellt“, sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität, Jan Thomsen, dem „Tagesspiegel“ (online). Damit reagiert die Verwaltung auf eine juristische Niederlage hinsichtlich einer Busspur auf der Clayallee in Zehlendorf. Ende August hatte das Verwaltungsgericht Berlin einem Eilantrag von Anwohnern gegen die neue Busspur stattgegeben und dies unter anderem damit begründet, dass dort zu wenig Linienbusse fahren.