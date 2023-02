Arche: Lebensmittelausgabe hat sich verzehnfacht Viele Bedürftige, hohe Lebensmittelpreise, und immer noch herrscht Krieg in der Ukraine: Der Andrang vor der Berliner Arche in Hellersdorf stellt die soziale... dpa

Berlin -Viele Bedürftige, hohe Lebensmittelpreise, und immer noch herrscht Krieg in der Ukraine: Der Andrang vor der Berliner Arche in Hellersdorf stellt die soziale Einrichtung nach ihren Angaben vor enorme Herausforderungen. „Unsere Lebensmittelausgabe hat sich verzehnfacht, vielleicht sogar noch mehr“, sagte der Vorsitzende Bernd Siggelkow am Donnerstag bei der Lebensmittelausgabe in Hellersdorf.