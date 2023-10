Argentinien-Wahlen: Favorit ist „Anarcho-Kapitalist“ Javier Milei

Lange Schlangen bilden sich in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Am Sonntag stehen die Präsidentschaftswahlen an, die Schlangen haben jedoch noch nichts mit der Wahl zu tun. Argentinier warten vor den Bankautomaten, um Geld abzuheben. Was hier in Deutschland zügig erfolgt, benötigt in der Heimat des Tangos etwas mehr Zeit.

Die Inflation liegt bei 138 Prozent, und eine Rezession droht Argentinien weiterhin zu belasten. Laut Schätzungen von JPMorgan könnte die argentinische Inflation bis zum Jahresende 210 Prozent erreichen. Das Land könnte immer schneller in das hineingeraten, was Argentinier „el híper“ nennen, nämlich Hyperinflation, die das Land Ende der 1980er-Jahre heimsuchte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am Wochenende zeichnet sich ein Dreikampf zwischen dem libertären Spitzenkandidaten Javier Milei, dem peronistischen Wirtschaftsminister Sergio Massa und der konservativen Patricia Bullrich ab. Umfragen zufolge ist der Favorit Javier Milei, der erst im Jahr 2021 ins Abgeordnetenhaus mit seiner Partei La Libertad Avanza eingezogen ist.

Trotz seiner aufsehenerregenden Rhetorik und seinem überraschenden Erfolg in den Vorwahlen ist Mileis Präsidentschaftskandidatur noch weit entfernt von einer sicheren Sache. In Argentinien werden Präsidenten in einem Zwei-Runden-System gewählt, das die Bildung von Koalitionen begünstigt.



Ein Kandidat muss 45 Prozent der Stimmen erhalten, um in der ersten Runde zu gewinnen, oder 40 Prozent mit einem 10-Prozent-Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Andernfalls treten die beiden besten Kandidaten in einer Stichwahl am 19. November gegeneinander an.

Dank einer gut durchdachten Kampagne in den sozialen Medien errang Milei einen knappen Sieg in Argentiniens Präsidentschaftsvorwahl am 13. August. Er sicherte sich 30 Prozent der Stimmen und besiegte die beiden Hauptkoalitionen, die amtierenden populistischen Peronisten und die Mitte-rechts-Opposition von Juntos por el Cambio.

Was möchte Javier Milei politisch bewirken?

Sein Ziel ist es, Argentinien ein für alle Mal vom „Kirchnerismo“ zu befreien. Der Begriff bezieht sich auf die politische Bewegung, die von den argentinischen Politikern Néstor Kirchner und seiner Ehefrau Cristina Fernández de Kirchner geprägt wurde. Diese Ideologie verfolgt sozialdemokratische und populistische Ziele und hatte einen erheblichen Einfluss auf die argentinische Politik in den 2000er- und 2010er-Jahren.

In einer seiner letzten Kundgebungen vor den Wahlen trat Milei vor Hunderten von Anhängern in der Küstenstadt Mar del Plata auf. Dabei trug er seine charakteristische schwarze Lederjacke und winkte den Fans zu. Mit langen Koteletten und wuscheligen Haaren posierte er für Selfies und wedelte von seinem Lkw mit einer Kettensäge, einem Symbol für sein Versprechen, den aufgeblähten Staatsapparat zu verkleinern.

Der 53-Jährige, der sich selbst als „Anarcho-Kapitalist“ bezeichnet, verspricht, die Anzahl der argentinischen Regierungsministerien von 18 auf acht zu reduzieren, um Geld zu sparen. Gleichzeitig verspricht Milei in seinem politischen Manifest auch, dass umgesiedelte Karrierebeamte in anderen Bereichen eingesetzt und nicht entlassen werden, was Fragen zur Umsetzung des Vorschlags aufwirft. Mit diesem Manöver verspricht Milei nämlich, etwa 15 Prozent des BIP im Haushalt zu sparen.

Mamita querida esto es HISTORIA PURA pic.twitter.com/9bpCZWGpd9 — DAN (@GordoDan_) October 19, 2023

Mileis Botschaft ist simpel: Alle Probleme des Landes sind einfach, und so seien auch die Lösungen. Eine herrschende „Kaste“ korrupter Politiker und Bürokraten habe ihm zufolge das Land ruiniert. Laut Milei solle der Staat drastisch verkleinert und die Wirtschaft dollarisiert werden, indem der stark abgewertete Peso Argentiniens abgeschafft und durch die US-Währung ersetzt wird.

Javier Milei: „Der Peso ist ein Exkrement“

Dank seiner propagandistischen Sprechweise und Direktheit sorgte der frische Politiker für mehrere Schlagzeilen in den argentinischen Zeitungen, was ihm zu einer gewissen Popularität verhalf. Im Ausland wird er oft mit Donald Trump und dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro verglichen.



Den Peso bezeichnete Milei mehrmals als „Exkrement“. Sparer werden derzeit die argentinische Währung los, im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen. An seinem Geburtstag trat Milei im argentinischen Fernsehen auf und zertrümmerte dabei eine Piñata, die die argentinische Zentralbank abbildete. Alle reden von ihm, und es ist auch kein Wunder: Milei ist ein Entertainer. Er provoziert und strahlt bei seinen Auftritten ein gewisses Selbstbewusstsein aus. Ob das reichen wird, um Präsident Argentiniens zu werden und das Land wahrhaftig zu retten, ist jedoch unklar.