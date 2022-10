Armin Laschet: „Die Berliner Verwaltung ist die schlechteste in Deutschland“

Das Interview findet in Laschets Bundestagsbüro im Jakob-Kaiser-Haus statt. Es wirkt noch recht leer, derzeit ist der CDU-Politiker erst mal damit beschäftigt, sein Ministerpräsidentenbüro in Nordrhein-Westfalen aufzulösen. Er sagt aber, er sei in Berlin gut angekommen.

Herr Laschet, Ihre politische Arbeit findet seit einem guten Jahr vor allem in der Hauptstadt statt. Wie finden Sie Berlin?



Die Hauptstadt Berlin ist eine pulsierende Stadt, kulturell und auch wirtschaftlich. Es ist eine sehr internationale Stadt. Dass die Berliner Verwaltung in Deutschland mit Sicherheit die schlechteste ist und die Stadt unter Wert regiert wird, steht aber außer Frage. Dass man nicht in der Lage ist, eine Bundestagswahl zu organisieren, macht einen nur sprachlos.

Macht jetzt vor allem Außenpolitik: Armin Laschet Berliner Zeitung/Markus Wächter

Würden Sie denn so weit gehen, wie Ihr Parteifreund, der ehemalige saarländische Ministerpräsident und heutige Bundesverfassungsrichter, Peter Müller und die Mängel mit denen in einer Diktatur vergleichen?



Peter Müller hat da oft eine eigene Art von Ironie. Ich würde bei den Mängeln nicht Absicht unterstellen, sondern Schludrigkeit und Unfähigkeit. Eine Wahl ist in einer Demokratie der wichtigste Akt in vier oder fünf Jahren. Wenn der Souverän entscheidet, muss man in der Lage sein, Stimmzettel bereitzuhalten und Wahllokale zu organisieren. Das kann manches Drittweltland besser. In 70 Jahren hat es das in Deutschland noch nicht gegeben, dass ein Bundesland nicht in der Lage war, eine Wahl zu organisieren. Das empört mich.

Das Landesverfassungsgericht neigt zu der Ansicht, dass die Wahl auf Landesebene komplett wiederholt werden muss. Hier aus dem Bundestag hört man aber Töne, dass es reicht, wenn man die Bundestagswahl in 300 Wahllokalen wiederholt. Wie werten Sie das?



Da ist mir etwas viel Ampel-Trickserei dabei. Der Wahlprüfungsausschuss scheint die Wiederholung der Bundestagswahl parteitaktisch zu sehen. Da steht wohl auch die Frage im Raum, was es bedeuten würde, die komplette Bundestagswahl in Berlin neu anzusetzen - auch für die Direktmandate. Aber wenn man für die Abgeordnetenwahl feststellt, dass es erhebliche Unregelmäßigkeiten gab, dann gilt das logischerweise auch für die Bundestagswahl.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Zur Person Armin Laschet war für die Bundestagswahl im vergangenen Jahr der Kanzlerkandidat von CDU und CSU nachdem er sich gegen den CSU-Vorsitzenden Markus Söder durchgesetzte hatte. Die Wahl ging verloren, Laschet wechselte als einfacher Abgeordneter in den Bundestag.



Der 61-Jährige war zuvor vier Jahre lang Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Nach der verlorenen Wahl gab Laschet auch das Amt des CDU-Vorsitzenden auf, das er erst im Januar 2021 übernommen hatte.

Die Bundestagswahl liegt jetzt ein gutes Jahr zurück. Sie haben damals eine Wahlniederlage eingefahren. Wie lebt man als Politiker nach einer so großen Niederlage?

Jede Bundestagswahl hat auch Kandidaten, die nicht gewinnen. Frank Walter Steinmeier, Peer Steinbrück, Johannes Rau, Edmund Stoiber. Man kennt viele Kanzlerkandidaten, die trotzdem danach weitergemacht haben. Und auch ich persönlich habe in meinem Leben Sieg und Niederlagen erlebt. Wir haben 2010 die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verloren, bei der ich mein Ministeramt verloren habe. Wir sind in die Opposition gegangen und dann habe ich 2017 die CDU wieder in die Regierung geführt und wurde Ministerpräsident.

Also alles ganz normal?



Ja und Nein. Ich hatte versprochen, ganz nach Berlin zu gehen. Das war eher ungewöhnlich, weil viele Ministerpräsidenten, die Kanzlerkandidaten waren, danach Ministerpräsidenten blieben. Edmund Stoiber hatte die Wahl verloren, Johannes Rau kam wieder als Ministerpräsident. Aber ich fand es konsequent zu sagen, ich gehe dann ganz in die Bundespolitik, und das bedeutet jetzt Opposition, und da nehme ich meine Aufgabe wahr.

Es gibt viele Landespolitiker, die nach ihrem Wechsel in die Bundeshauptstadt in Berlin eine besondere Härte festgestellt haben. Es heißt auch, dass Edmund Stoiber deswegen lieber in München geblieben ist – weil Berlin es den ehemaligen Landespolitikern besonders schwer macht. Kurt Beck und Annegret Kramp-Karrenbauer haben es erlebt. Sie auch?



Nein, das habe ich nicht festgestellt.

Weil Sie gleich in Ihren Wunsch-Ausschuss kamen, den Auswärtigen Ausschuss?



Ich hab ja immer in meinem Leben Außenpolitik gemacht. Das war auch mein Schwerpunkt. Wir haben sogar, was ganz ungewöhnlich ist, das Bundestagswahlprogramm mit der Außenpolitik begonnen. Das war mein ausdrücklicher Wunsch. Und es hat sich auch bewahrheitet, dass das das wichtigste Thema im Moment ist. Internationale Fragen. Ich habe im Ausschuss und auch im Bundestagsumfeld keine besondere Kälte oder Härte festgestellt.

Wie kommen Sie mit dem Verlust der Privilegien klar, zum Beispiel keinen eigenen Fahrer mehr zu haben?



Naja, das Büro ist kleiner, früher hatte ich eine ganze Staatskanzlei und tausende Mitarbeiter in der Landesverwaltung. Jetzt sind es wenige, auf die man sich stützen kann. Aber so ist das halt im Leben.

Deutlich kleiner als die Staatskanzlei in Düsseldorf: Armin Laschet in seinem Abgeordnetenbüro. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Es ist Ihnen nicht schwergefallen, auf Dienstwagen und eigenen Fahrer zu verzichten?



Für mich waren solche Statusdinge nie besonders wichtig. Ich bin gleich umgestiegen und bewege mich jetzt von meiner Wohnung zum Bundestag per E-Roller.

Tatsächlich? Sie nutzen nicht die Fahrbereitschaft des Bundestages?



Ich wohne relativ nah hier, vielleicht zehn Minuten Fußweg und das sind dann drei Minuten mit dem Elektroroller. Das macht Spaß und ist schnell.

Also gehören Sie auch zu den Leuten, die die uns Fußgängern den Gehweg zuparken?



(lacht) Nein, ich stelle den E-Roller völlig legal ab und nicht auf dem Gehweg. Aber es ist eine schnelle Fortbewegungsart in der Stadt. Und wenn es jetzt weitere Strecken sind, nehme ich natürlich Fahrbereitschaft, aber der E-Roller macht mehr Spaß.

Sind Sie auch privat in der Stadt unterwegs?



Ja, letzten Samstag war ich in der Staatsoper Unter den Linden. „Der Liebestrank“ von Donizetti. Letzte Aufführung. Meine Frau ist großer Opernfan. Sie war dann mit hier. Das werde ich nicht allzu oft können. Aber wenn man die Chance hat, nutze ich das. Und ich nutze jetzt auch die Zeit mit Kulturschaffenden und Wirtschaftsleuten auch mal zum Essen zu gehen oder ähnliches. Als Ministerpräsident habe ich das so gut wie nie gemacht. Ich war kaum irgendwo länger als eine Stunde, dann war der nächste Termin dran. Jetzt habe ich mehr Freiräume und die genieße ich.

Das heißt, Sie sind Sie haben eigentlich eher so einen Prozess der Entschleunigung so ein bisschen hinter sich?



Ich habe nicht weniger zu tun als vorher. Jetzt bin ich international viel unterwegs, das bringt der Ausschuss mit sich. Ich bin für Israel zuständig und mache viel rund um die Abraham Accords. Das sind die Abkommen mit den vier arabischen Ländern, die jetzt Beziehungen zu Israel aufgenommen haben. Das ist einer meiner Schwerpunkte. Ich will dazu jetzt auch ein Institut in Berlin gründen, das sich diesen Fragen widmet, weil das bei uns niemand wahrnimmt.

Ich muss gestehen, ich bin auch nicht im Bilde, um welche vier Länder handelt es sich?



Die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und Sudan. In der Region ist das eine historische Entwicklung, dass verfeindete Staaten diplomatische Beziehungen aufnehmen und jetzt kooperieren. Und das ist einer meiner Schwerpunkte. Es gab beim Festival of Lights eine Lichtinstallation auf das Hotel de Rome, die haben die Emirate und die israelische Botschaft gemeinsam gestaltet.

What a miracle! The #AbrahamAccords made peace possible between 4 Arab countries and Israel. For the first time the UAEmirates 🇦🇪 and Israel 🇮🇱 are performing together at the Festival of Lights in Berlin. Kick-off with Minister @mariammalmheiri and Ambassador @Ron_Prosor #peace pic.twitter.com/dqpMUHpGt0 — Armin Laschet (@ArminLaschet) October 11, 2022

Der Auswärtige Ausschuss, der ist ja so ein bisschen despektierlich als Elefantenfriedhof bezeichnet worden. Was sagen Sie dazu?



Das ist mir wurscht.

Aber es fällt schon auf: Michael Müller, Armin Laschet, Gregor Gysi. Jürgen Trittin, auch Alexander Gauland ist drin.



Die erfahrensten Leute schickt man in den Auswärtigen Ausschuss.

Es soll da eine recht kollegiale und gute Stimmung herrschen. Stimmt das?



Ja, denn bei vielen Fragen der Außenpolitik wollen die demokratischen Parteien auch Kontinuität nach einem Regierungswechsel. Das ist in anderen Fachausschüssen anders, weil es da natürlich schon um politische Unterschiede zwischen Regierung und Opposition geht und das bei jedem einzelnen Gesetz. Der Auswärtige Ausschuss macht keine Gesetze, sondern der beschäftigt sich mit der internationalen Lage. Und da gibt es in Deutschland Gott sei Dank viel Konsens.

Das heißt, es gibt auch einen guten Draht ins Außenministerium?



In jeder Sitzung ist das Auswärtige Amt vertreten, mindestens durch die Staatsministerin. Häufig auch durch die Außenministerin selbst. Ich verstehe meine Rolle hier so, dass ich nicht in jede kleine parteipolitische Debatte einsteigen will, sondern versuche auch Gemeinsamkeiten zu pflegen. Und da ist der gute Draht, den ich sowohl zum Bundeskanzler als auch zu Annalena Baerbock noch aus dem Wahlkampf habe, etwas, was ich auch erhalten will.

Also keine Bitterkeit nach dem Wahlkampf 2021?



Der Wahlkampf zwischen uns dreien wurde fair, nie persönlich und mit gegenseitiger Wertschätzung ausgetragen. Die Kampagne selbst war das nicht immer. Aber wir drei als Personen haben uns darum sehr bemüht. Und das ist gerade in der heutigen Zeit gut. Wenn Sie die USA erleben, wo die Präsidentschaftskandidaten so verfeindet sind, dass sie durch diese Verfeindung das ganze Land spalten. Mir war wichtig, dass wir in Deutschland nicht so Wahlkampf führen.

Kommen wir zur CDU. Die Wahl vor einem Jahr ging ja auch deswegen verloren, weil man die Partei inhaltlich ausgezehrt war.



Ich teile die Einschätzung nicht. Die Wahl ging verloren, weil ich selbst Fehler gemacht, das ist ja klar. Aber wir haben die Wahl auch verloren, weil wir nicht geschlossen aufgetreten sind als CDU und CSU, um es mal vorsichtig zu formulieren. Inhaltlich gab es kein Defizit. Wir haben Ideen gehabt, wie man das Industrieland klimaneutral gestaltet. Wir haben zur Außen- und Europapolitik klare Positionen gehabt, zu denen die anderen, insbesondere die Grünen, jetzt erst hinkommen. Das Zwei-Prozent-Ziel der NATO war im Wahlkampf noch umstritten. Jetzt machen wir es.

Wegen der Zeitenwende.



Diese Zeitenwende hat die Münchner Sicherheitskonferenz, da kommt ja der Begriff her, schon vor drei, vier Jahren attestiert. Unabhängig vom Einmarsch in die Ukraine war es wichtig, dass das Zwei-Prozent-Ziel der NATO auch in Deutschland umgesetzt wird. Das haben SPD und Grüne immer bestritten. Jetzt wird es gemacht. Wir unterstützen es so, aber deshalb kann man nicht sagen, die CDU sei inhaltlich ausgezehrt.

In der CDU- Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, gibt es aber noch keine eingearbeitete Mannschaft.



Aber das war ja auch nicht Ihre Frage. Das hat nichts damit zu tun, dass die CDU innerlich ausgezehrt ist. Die neue Mannschaft im Adenauer-Haus findet sich. Es ist ja auch schwer. Friedrich Merz hat gesagt, er brauche noch Zeit. Das verstehe ich auch. Man muss in der Opposition eine Partei ganz anders aufstellen als in Regierungszeiten. 16 Jahre waren davon geprägt, dass die Partei das unterstützte, was die Regierung macht. Jetzt ist es eine völlig neue Rolle, die die Partei übernehmen muss. Und Friedrich Merz ist dabei, dies einzuleiten.

Wie empfinden sie da die Rolle der CSU? Auf dem Parteitag hat Markus Söder ja einen schneidigen Auftritt gehabt und unter anderem dem Grünen Anton Hofreiter eine neue Frisur empfohlen.



Ja, das ist die etwas altbackene Politik der 70er-Jahre, sich lustig zu machen über Frisuren oder Kleider von Menschen. Das war aber damals schon daneben. Aber wenn Toni Hofreiter einen inneren Wandel macht im Angesicht des Krieges und jetzt ernsthaft für Waffenlieferungen an die Ukraine eintritt, dann zeigt auch das die Zeitenwende. Man muss das auch mal würdigen und kann sich dann nicht über seine Haare lustig machen.

Bemerken Sie denn eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU, die Vorsitzenden scheinen sich ja darum zu bemühen?



Die Partei versucht durch regelmäßige montäglichen Abstimmungsrunden, die es auch zu meiner Zeit schon gab, gemeinsame Positionen zu finden. Aber das verhindert nicht, dass es auch schon mal Überraschungen aus München gibt. Man weiß nie, welche Positionen Söder am nächsten Tag vertritt.

Glauben Sie, dass die Ampelkoalition bis zum Schluss durchhält?



Schwer zu sagen. Ich habe ja selbst mal eine Koalition geleitet und finde, wenn der Koalitionspartner eine Schwäche hat, muss man ihm eher helfen und nicht die Situation ausnutzen. Eine Koalition funktioniert nur, wenn man dem Koalitionspartner Punkte gönnt.

Armin Laschet: Hätten wir eine Jamaika-Regierung - also schwarz-gelb-grün - gäbe es auch Spannungen in der Koalition. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Sie haben ja mit der FDP in Nordrhein-Westfalen koaliert. Kann es sein, dass Christian Lindner jetzt solche Phantomschmerzen hat, weil er dieser doch sehr viel harmonischerer Koalition nachtrauert? Und jetzt hat er hier so schwierige Verhältnisse.



Dass diese Koalition schwierig zu schmieden war, war ja klar. Das Wahlergebnis war schwierig. Auch wenn wir jetzt Jamaika hätten, hätten wir natürlich ähnliche Spannungen. Aber es geht ja auch um Sachfragen. Und die ist auch: Nutzt man jede Energieform in dieser Zeit der Krise oder nicht? Da hat die FDP die klarste und richtige Position. Wenn die Energiepreise für die Bürger sinken sollen, muss das Angebot größer werden…

…und die AKWs weiterlaufen?



Ja, da sind mir die Grünen zu ideologisch im Hinblick auf die Atomkraft. Die soll nicht auf Dauer hier sein. Da gibt es einen Konsens, dass wir aussteigen. Aber diese simple Logik, ein Kraftwerk, was da ist, abzuschalten, um dann vor der Nordseeküste einen Öltanker zu installieren, der dann Energie erzeugt, ist geradezu absurd. So, und da finde ich, hat die FDP die klarste Position. Im Wahlkampf hat man mich zum Teil mit der Kohlepolitik in Nordrhein-Westfalen in Verbindung gebracht, obwohl ich den Braunkohle-Ausstieg eingeleitet habe. Jetzt werden die Braunkohle-Arbeiter aus der Rente zurückgeholt. 1000 Leute, damit sie wieder Braunkohlekraftwerke betreiben unter Beteiligung der Grünen. Klimapolitisch war Gas aus Russland verträglicher.

Und im Moment ist mein Eindruck, er verdient mehr durch die hohen Energiepreise, als dass wir ihn treffen. Armin Laschet über die Sanktionen gegen Putin

Falsch war aber sicherlich in dieser Hinsicht nur auf ein Pferd zu setzen, oder?



Ja, das stimmt. Aber teureres, dreckigeres Fracking Gas in den USA zu kaufen war schwer vermittelbar. Jetzt kann man das erklären, damals nicht.

Sie sind ja viel im Ausland unterwegs - wie wird Deutschland mit seiner Energiepolitik wahrgenommen?



Man muss sagen, wir sind in der Welt mit unserer Auffassung ziemlich allein. Also China, Indien, die arabische Welt, Israel, die Türkei, große Teile Afrikas sehen das alles nicht so, wie wir es sehen. Und das schwächt ja auch die Wirksamkeit der Sanktionen, wenn es für Putin leicht ist, nun das Öl oder die Kohle über andere Orte in der Welt am Ende doch wieder zu uns zu bringen.

Würden Sie also sagen, dass man die Sanktionen überdenken sollte?



Ich finde, man muss immer evaluieren, was Putin schwächt und Druck auf ihn ausübt. Und deshalb muss man immer prüfen, was ist eigentlich das richtige Mittel? Und im Moment ist mein Eindruck, er verdient mehr durch die hohen Energiepreise, als dass wir ihn treffen. Es gibt andere Sanktionen, die wirken. Beispielsweise die Technologie, Lieferungen, die Halbleiter, Lieferung für seine Flugzeuge und vieles andere mehr. Das ist eine spürbare Schwächung. Dass das Handelsvolumen absinkt, ist auch eine Schwächung. Das ist richtig. Aber bei jeder Form, an jeder Maßnahme, die man macht, muss man irgendwann gucken: Wirkt sie, erreicht sie das, was wir wollen?

Also doch Nord Stream 2 öffnen?



Nein, das ist im Moment nicht die Frage.

Sahra Wagenknecht hat der Regierung kürzlich im Bundestag genau diese Sanktionspolitik vorgeworfen hat. Geben Sie ihr recht?



Nein, sie hat in ihrer Polarisierung und Polemik und Verharmlosung des russischen Angriffskrieges nicht recht. Trotzdem ist Politik beraten, immer neu zu überprüfen. Wir wollen Putin schwächen und Druck auf ihn ausüben, dass er sich zurückzieht. Und die Frage ist: Erreichen wir das gerade? Und im Moment verdient er mehr als vorher. Aber ich finde, die Art der Russland-Diskussion zum Teil wirklich unerträglich.

Wie meinen Sie das?



Ich finde, man muss eine klare Haltung zu Russland haben, die ich ja auch versucht habe zu beschreiben. Aber wenn das jemand anders sieht, wie manche Intellektuelle wie Juli Zeh oder Jürgen Habermas, finde ich, brauchen wir eine Debattenkultur, die dafür Raum gibt und das auch zulässt. Bei uns sind das dann gleich Putin-Trolle oder von Putin gekaufte Naivlinge. Es wird gleich persönlich beschimpft, anstatt einfach zu sagen, ich sehe das anders. In der Frage von Krieg und Frieden kann es auch ein Pro und Contra geben. Und das bedauere ich ein bisschen, dass wir mit wirklich geschätzten renommierten Leuten dann in der Debatte so umgehen. Dieser Stil hat schon bei Corona begonnen. Jetzt wird er fortgesetzt.