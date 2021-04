Berlin - Es ist gar nicht so lange her, da lief es ganz gut für Armin Laschet.

Im Sommer, die Pandemie holte gerade neuen Anlauf, empfing der nordrheinwestfälische Ministerpräsident die Kanzlerin in der Landeshauptstadt. Nicht lange zuvor hatte Angela Merkel Bayerns Landeschef Markus Söder besucht – der sich für eine Inszenierung vor Schlosskulisse inklusive Kutschfahrt nicht zu schade war. Das Treffen mit Laschet vor eher nüchterner Kulisse gab dem Verhältnis im direkten Vergleich etwas Seriöses: Hier, so die Botschaft, geht es um die Sache. Barocken Pomp (mit dem Düsseldorf ohnehin nicht in gleichem Maße hätte aufwarten können) brauchen wir nicht.