Armutsbeauftragter: „Wir müssen sichtbar und laut sein, sonst hört uns niemand“

Immer mehr Menschen können sich kaum noch was leisten. Deutschlands einziger Armutsbeauftragter Thomas de Vachroi glaubt fest an einen Weg aus der Krise.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat gerade eines seiner Projekte besucht. Sie kam auf Einladung des Superintendenten Christian Nottmeier am Freitag nach Neukölln in die Tee- und Wärmestube des Diakonie-Werks Simeon, die Thomas de Vachroi betreut.

Die Stube ist eine Anlaufstelle für Obdachlose und Menschen, die kaum Geld haben. 70 bis 80 Menschen kommen am Tag hierher, um zu essen, Tee oder Kaffee zu trinken, zu duschen, ihre Kleidung zu waschen, Kontakt zu sozialen Betreuern zu suchen.

„Alle sind willkommen, ob jemand bedürftig ist, wird nicht überprüft“, sagt Thomas de Vachroi, der seit 2017 Deutschlands erster und einziger Armutsbeauftragter ist. Es ist ein Job, der von den evangelischen Kirchen vergeben worden ist. Ein Anfang, aber ausbaufähig, sagt Thomas de Vachroi. Gegen Armut helfe nur ein Zusammenschluss aller.

De Vachroi pendelt täglich zwischen der Weisestraße 34 in Neukölln und dem vier Kilometer entfernten Haus Britz, dessen Leiter er ist und in dem Menschen mit Behinderung, Familien, geflüchtete Menschen sowie Seniorinnen und Senioren mit- und nebeneinander wohnen. Mitarbeitende der Diakonie und der Tee- und Wärmestube Neukölln unterstützen ihn, außerdem helfen Ehrenamtliche aus.

Zwischendurch besucht der Armutsbeauftragte Menschen zu Hause, Kranke, Alte, Arme, für manche kauft er auch mal ein, regelmäßig sucht er Kontakt zu Politikerinnen und Politikern.

Armut hat ja nicht nur das Gesicht der Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit, sondern Armut beinhaltet ja vieles. Armutsbeauftragter Thomas de Vachroi

Er sitzt zwei Tage vor dem Besuch der Bundestagspräsidentin in seinem Büro im Haus Britz und schiebt einen Bierdeckel über den Tisch. Er hat ihn mit der Aufschrift „Armut eine Stimme geben“ bedruckt, ebenso wie T-Shirts und Plakate. „Wir müssen sichtbar werden“, sagt er. De Vachroi ist einer, der die Werbetrommel rührt. Dass die SPD-Politikerin Bas gerade in der sozialen Einrichtung vorbeischaue, gebe ihm Hoffnung, sagt er. Vor kurzem war auch schon Elke Büdenbender da, die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Sie sei sehr angetan gewesen.

Armutsbeauftragter: Wir brauchen ein staatliches Konzept

Für Thomas de Vachroi ist der Kampf gegen Armut allerdings noch ausbaubar, Worte hat es zur Genüge gegeben, findet er. Er sagt: „Wir brauchen ein sinnvolles staatliches Konzept.“ Und fährt fort: „Armut hat ja nicht nur das Gesicht der Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit. Armut beinhaltet vieles, hat extrem viele Facetten, also die materielle Armut, die emotionale Armut, die soziale Armut, die krankheitsbedingte Armut.“ Es gebe inzwischen so viele alleinerziehende Mütter wie Väter, hinzu komme die immer stärker zunehmende Altersarmut. „Wir haben diese Not, dass fast zwei Millionen Menschen arbeiten und trotzdem Grundsicherung beantragen müssen.“

Da stimme doch etwas im Gehaltsgefüge nicht, sagt der 62-Jährige. „Wir haben außerdem Sorgen mit der Bildung, müssen fürchten, dass Kinder den Anschluss verlieren, dass es viel zu viele arme Kinder und Jugendliche gibt.“ In der Hauptstadt liegt die Armutsrate, so De Vachroi, bei 25,7 Prozent. 980.000 Menschen haben ein Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein, es gebe aber nur 88.000 Wohnungen, zählt er auf. „Wir haben hier ein extremes Ungleichgewicht. “

De Vachroi bemängelt das seit langem. Die Lösung sieht er nur darin, konsequent zu handeln. „Wir müssen sichtbar und laut sein, sonst hört uns niemand und wir landen in einer Katastrophe“, sagt er. Seine Forderung: Jeder Bezirk sollte einen Armutsbeauftragten haben, ebenso einen auf Landesebene, bis hin zur Bundesebene. „Damit wir alles bündeln und den Menschen gezielt helfen können“, sagt er. Natürlich mit Unterstützung der Kirchen, der Wohlfahrtsverbände, privater Initiativen und von Ehrenamtlichen.

Besuch der Bundestagspräsidentin Bas bestärkte Vachroi

Wichtig ist für ihn dabei, dass ein Beauftragter niemals parteiisch, vielmehr immer neutral sein sollte. „Er muss mit allen Fraktionen zusammenarbeiten und kann über die Landesebene viel besser koordinieren.“ Auch müsse ein Armutsbeauftragter kritisch sein. Er fügt hinzu: „Wenn du parteiisch abhängig bist, dann hast du keine Chance, Lösungen zu präsentieren, weil du in jeder Partei die Lösung erst mal rüberbringen musst. Und da wird es immer Menschen geben, die dagegen sind.“

Nach dem Besuch von Politikerin Bas am Freitag fühlt Thomas de Vachroi sich bestärkt, wie er später sagt. Sie unterstütze seine Forderung, dass es für Armut auch eine Lobby auf Bundesebene geben müsse. Das habe er gerne gehört.