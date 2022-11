Armutskonferenz will Aufschub für Mieten und Energiepreise Die Landesarmutskonferenz in Brandenburg fordert angesichts von Energiekrise und Inflation einen Aufschub für Erhöhungen von Mieten und Energiepreisen. Aus d... dpa

Potsdam -Die Landesarmutskonferenz in Brandenburg fordert angesichts von Energiekrise und Inflation einen Aufschub für Erhöhungen von Mieten und Energiepreisen. Aus dem geplanten Entlastungspaket der Landesregierung müsse es konkrete Hilfen geben, forderte das Bündnis am Freitag. „Niemand darf aus Armut in diesem Winter frieren müssen, ohne Strom sein oder gar seine Wohnung verlieren.“ Außerdem müssten freiwillige Landesmittel für Schuldner- und Suchtberatungsstellen, Selbsthilfekontaktstellen, Stadtteil- und Begegnungszentren oder Jugendclubs aufgestockt werden.