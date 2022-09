Ärzte warnen wegen hoher Kosten vor Belastung in Praxen Die Kassenärzte in Brandenburg schlagen angesichts der erwarteten Kostensteigerung für die Krankenhäuser auch für die Praxen Alarm. Die mangelhafte Finanzier... dpa

ARCHIV - Stethoskope hängen im Behandlungszimmer einer Hausarztpraxis. d/dpa/Symbolbild Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

Potsdam -Die Kassenärzte in Brandenburg schlagen angesichts der erwarteten Kostensteigerung für die Krankenhäuser auch für die Praxen Alarm. Die mangelhafte Finanzierung der Kliniken dürfe nicht auf Kosten der ebenfalls unterfinanzierten ambulanten Medizin erfolgen, warnte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Peter Noack, am Freitag. Im ambulanten und stationären Bereich gebe es mit Personal- und Nachwuchsmangel und enormen Betriebskostensteigerungen die gleichen Probleme. Die Finanzierung müsse deshalb in beiden Breichen gesichert sein. Eine moderne und energieintensive Gerätemedizin etwa gehöre heute zur Grundausstattung vieler Praxen und Kliniken, führte Noack an.