Ärzte-Warnstreik an der Charité hat mit Kundgebung begonnen

ARCHIV - Das Bettenhochhaus der Berliner Charité ist hinter dem Logo an der Zentralen Notaufnahme zu sehen. Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Berlin -Für eine bessere Bezahlung und verträglichere Arbeitsbedingungen sind Ärztinnen und Ärzte der Berliner Charité am Mittwoch in einen Warnstreik getreten. Einige Hundert Teilnehmer versammelten sich nach einem Aufruf der Gewerkschaft Marburger Bund am Morgen nahe dem Bettenhochhaus in Mitte zu einer Kundgebung. Viele der Streikenden trugen weiße Arztkittel und Trillerpfeifen. Sie skandierten: „Nicht mit uns“. Auf Plakaten waren Sätze zu lesen wie: „Täglich Leben retten, ohne selbst eins zu haben“, „Keine Frau, keine Kinder, nicht mal Zeit für Tinder“ und „Come in and burn out“. Ein Notdienst sollte nach Gewerkschaftsangaben sichergestellt werden. Die Charité gilt als Europas größte Universitätsklinik.