Flüchtlinge in Berlin: Senat streitet über Abschiebungen im Winter

Die Debatte über den Umgang mit Flüchtlingen in Berlin geht ungebremst weiter. Abschiebungen auch im Winter; der Bau weiterer Leichtbau-Unterkünfte, aber auch fester Wohnhäuser, in die zunächst Flüchtlinge einziehen sollen; die Frage nach bargeldloser Unterstützung für die Menschen – alles liegt auf dem Tisch. Unterdessen gibt es eine kurze Atempause im Streit über den Bau einer weiteren Flüchtlingsunterkunft in Pankow. Der Beginn der Baumfällungen in Höfen an der Ossietzkystraße ist vorerst ausgesetzt.

Es war mal wieder laut vor dem Berliner Abgeordnetenhaus an diesem stürmischen Donnerstagmorgen. Die Bürgerinitiative Grüner Kiez Pankow war angereist. Ihr Thema: In der Siedlung sollen Gebäude mit fast 100 Wohnungen für Flüchtlinge entstehen. Die Anwohner und etliche andere laufen dagegen Sturm. An diesem Tag sollte den Abgeordneten eine Unterschriftenliste übergeben werden. Gleichzeitig gibt es leichte Entspannung. Solange das Verwaltungsgericht den Eilantrag über den Stopp von Baumfällungen nicht entschieden hat, ruhen alle Arbeiten der landeseigenen Gesobau auf dem Areal vor den Toren des Schlossparks Pankow.

Im Parlament selbst ging es an diesem Donnerstag unter anderem um die Frage, ob aus Berlin auch Abschiebungen in den Wintermonaten stattfinden könnten. Offenbar hat Schwarz-Rot dazu noch keine gemeinsame Linie gefunden. „Darüber werden wir uns im Senat verständigen. Vielen Dank“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kurz angebunden auf eine Frage aus der Linke-Fraktion. Auf die Nachfrage, wie ihr Plan aussehe und wann er umgesetzt werde, antwortete die SPD-Politikerin schnippisch: „Frau Spranger hat immer einen Plan, und selbstverständlich werden wir das im Senat miteinander besprechen.“

Hintergrund sind widersprüchliche Äußerungen: So hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) in einem Zeitungsinterview gesagt, man müsse mit dem sozialdemokratischen Koalitionspartner darüber sprechen, ob sich Berlin einen Winterabschiebestopp leisten könne.



Sozial- und Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) hatte sich dagegen für die Beibehaltung des Winterabschiebestopps ausgesprochen: „Berlin handelt humanitär, darum haben wir zu Recht einen Winterabschiebestopp“, sagte sie dem Tagesspiegel, an „untauglicher Symbolpolitik“ beteilige sie sich nicht. Im Koalitionsvertrag hatten sich beide Parteien auf die Formulierung geeinigt: „Im Winter soll auf Abschiebungen verzichtet werden, wenn Witterungsverhältnisse dies humanitär gebieten.“

Auch bei der Frage, ob die Versorgung von Asylbewerbern künftig von Bargeld auf Bezahlkarten umgestellt werden soll, gibt es noch keine endgültige schwarz-rote Linie. Die These ist, dass die Auszahlung von Bargeld ein Anreiz zur Einreise in Sozialsysteme sei.



Auf Anfrage der Berliner Zeitung positioniert sich Regierungschef Wegner: „Für mich ist es denkbar, dass wir insbesondere bei denen, die keine Bleibeperspektive haben und ausreisepflichtig sind, alle Geldleistungen zurückfahren und auf Sachleistungen setzen.“ Jedoch müsse ein Flickenteppich in Deutschland mit unterschiedlichen Regelungen und technischen Lösungen unbedingt vermieden werden. Jetzt sei „die Zeit für pragmatisches, lösungsorientiertes und effektives Handeln auf ganz vielen Ebenen – von der Unterbringung in den Kommunen bis hin zu Grenzsicherung und Ordnung bei der Ankunft auf der europäischen Ebene“, so Wegner weiter.