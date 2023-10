Vom Roten Rathaus in Berlin zur brandenburgischen Staatskanzlei in Potsdam sind es rund 35 Kilometer. Dennoch wählten der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag einen sehr viel längeren Weg, um sich wieder einmal zu treffen. Beide Regierungschefs reisten separat ins rund 500 Kilometer entfernte Frankfurt am Main. Dort tagt bis Freitag die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Hauptthemen: die Finanzierung des Deutschlandtickets und Fragen der Migrationspolitik.

Beim Deutschlandticket sind Berlin und Brandenburg bekanntlich uneins. Während Brandenburg schon das 49 Euro teure Deutschlandticket für überflüssig hält – und wie so viele andere Flächenländer deswegen vor allem den Bund dafür bezahlen lassen möchte –, hat der Berliner Senat am Dienstag ein eigenes 29-Euro-Ticket auf den Weg gebracht. Die nach Schätzung der Verkehrsverwaltung rund 300 Millionen Euro im Jahr wird Berlin alleine tragen müssen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Inhaltlich deutlich näher sind sich Wegner und Woidke in der Migrationspolitik. Woidke hatte vorige Woche vorgeschlagen, Asylbewerber künftig mit einer Bezahlkarte statt mit Bargeld auszustatten. „Es geht darum, das Geld den Menschen zur Verfügung zu stellen, die hier sind, nämlich den Familien und den Kindern“, sagte er am Dienstag. Das Geld solle nicht ins Ausland abfließen. Im Übrigen hält Woidke eine Begrenzung der Zahl der Flüchtlinge für nötig und will mit einer Bezahlkarte Anreize für Zuwanderung senken.



Kai Wegner zeigt sich – offenbar auch aus Rücksicht auf seinen zaudernden Koalitionspartner SPD – vorsichtiger. Er sei offen für neue Regeln. Wichtig sei eine bundeseinheitliche Vorgehensweise. Einen bundesdeutschen Flickenteppich brauche niemand.

Bezahlkarten für Asylbewerber: SPD-geführte Länder wollen „schnellstmöglich“ prüfen

Bei der MPK liegt ein Arbeitspapier der SPD-geführten Länder auf dem Tisch. Darin heißt es, die Einführung von Bezahlkarten solle „schnellstmöglich“ geprüft werden. Dies könne „auch einen Beitrag zur Reduzierung von Fehlanreizen für irreguläre Migration leisten“.

Doch stimmt das überhaupt, ist die Auszahlung von Bargeld ein „Fehlanreiz“, ein nicht gewünschter Anreiz, nach Deutschland zu kommen? Lockt das Bargeld Flüchtlinge an? Noch dazu womöglich aus einem Land, deren Bürger weniger bis keine Aussichten auf Asyl hierzulande haben.

Bargeld für Asylbewerber: Von den 410 Euro werden 182 Euro ausgezahlt

Bei der Suche nach einer Antwort ist ein Blick ins Asylbewerberleistungsgesetz hilfreich. Dieses regelt die Leistungen, die Geflüchtete erhalten, die in Deutschland um Schutz und Asyl bitten.

Von diesen Leistungen wird je nach Unterbringungsart nur ein Teil bar ausgezahlt. In zentralen Aufnahmeeinrichtungen oder Sammelunterkünften entfällt der Großteil auf Sachleistungen zur Unterbringung, Ernährung, Heizung, Hygiene, Kleidung. Vom Regelsatz 410 Euro für einen alleinstehenden Asylantragsteller werden 182 Euro für den Eigenbedarf bar ausgezahlt. Sachleistungen und Taschengeld verringern sich für Partner, weitere erwachsene Haushaltsangehörige sowie Kinder je nach Alter.

In den ersten 18 Monaten ihres Aufenthalts haben Asylbewerber und Geduldete bei der medizinischen Versorgung nur einen Anspruch auf Notversorgung und Akutbehandlung. Danach werden sie von einer gesetzlichen Krankenkasse betreut und erhalten ähnliche Leistungen wie gesetzlich Versicherte.

Lockt das Bargeld Flüchtlinge an? Wissenschaftler sagen Nein!

Wissenschaftlich nachgewiesen sei die Sache mit dem „Fluchtanreiz“ nicht, sagt Frank Kalter, Gründungsvorstand des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) in Berlin und Soziologie-Professor an der Uni Mannheim.

Fluchtursachen seien hauptsächlich Kriege, Verfolgung und Gewalt, so Kalter. „Und die Attraktivität eines Ziellandes macht sich bei den meisten der davor flüchtenden Menschen vor allem an bestehenden sozialen Netzwerken fest“, sagt Kalter im Gespräch mit der Zeitung. Hinzu kämen potenzielle Erwerbschancen und gute Lebensbedingungen für die Familie. „Monetäre Anreize sind eher nebensächlich.“ Soll heißen: Kontakte und Chancen seien wichtiger als Geld.

Und auch bei der in Berlin für Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen zuständigen Senatssozialverwaltung hält man wenig bis nichts von einer Umstellung auf bargeldlose Versorgung. Das erfordere gewaltigen Aufwand, was die ohnehin unter Hochdruck arbeitende Verwaltung überfordere, und es dauere im Übrigen viel zu lange. Außerdem dürfe das Asylbewerberleistungsgesetz nach einem Spruch des Bundesverfassungsgerichts nicht zur Asylpolitik eingesetzt werden.

Das sieht Migrationsforscher Kalter ähnlich. Er verweist auf eine Schutzquote – also den Anteil der positiv zu bewertenden Asylanträge – von „weit über 80 Prozent. Und denen unterstellen wir, dass sie nicht mit Geld umgehen können?“, fragt er rhetorisch.



Dennoch steht fest: Der Platz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und Asylbewerber vor allem aus der Türkei, Syrien und Afghanistan ist fast überall in Deutschland knapp. Auch bei Integrationsleistungen geraten vor allem Kommunen und Gemeinden an ihre Grenzen, nicht wenige sind schon darüber hinaus.



In Berlin ist die Sozialverwaltung derzeit mit Aufbau und Einrichtung weiterer Leichtbauhallen auf dem früheren Flughafen Tegel beschäftigt. Dort sollen bis zum Jahresende bis zu 7000 Menschen unterkommen können. In der Verwaltung geht das Wort von einer „Kleinstadt“ um.

In Tegel entsteht eine „Kleinstadt“ für bis zu 7000 Menschen. dpa

Mit dem Unterschied, dass es für diese „Kleinstadt“ bisher keine angemessene arbeitsfähige Verwaltung gebe. Deshalb solle Personal aus allen in der Unterbringung und Versorgung von diesen Menschen auch nur irgendwie involvierten Verwaltungen – darunter Gesundheit, Bildung, Wirtschaft, Inneres oder Justiz – zu einer „Projektgruppe“ zusammengezogen werden. Anders sei der Koordinierungsaufwand nicht zu bewältigen. Diese „Projektgruppe“ könnte in der Senatskanzlei angesiedelt sein, das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) sei dafür jedenfalls nicht ausgestattet. Tatsächlich habe das Amt nur drei Mitarbeiter, aber doppelt so viele Kunden, wie noch zu Zeiten vor den großen Flüchtlingszahlen.

Immerhin: Die rasante Erweiterung der Zeltstadt von Tegel soll schon in der kommenden Woche dafür sorgen, dass das LAF nach Wochen und Monaten der Knappheit wieder über genügend Kapazität verfügen wird. Gleichzeitig verweist die Sozialverwaltung darauf, dass in der Vergangenheit nicht genügend Vorsorge getroffen wurde.

Geld spielt auch beim Treffen der Ministerpräsidenten in Frankfurt am Main eine zentrale Rolle. Einig sind sich Länder und Kommunen, dass es eine dauerhafte Finanzierung der Asylkosten durch den Bund braucht.



Nach dem vorigen Gipfel im Mai hatte der Bund erklärt, bis November die Asylfinanzierung neu regeln zu wollen. Zuletzt hatte es dabei offenbar Fortschritte gegeben. Gespräche zwischen dem Kanzler und den Länderchefs sind bislang für den 6. November geplant. Viele Länder dringen jedoch auf einen deutlich früheren Termin.