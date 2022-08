Äthiopien: Berlin bestürzt über aufflammende Gefechte Seit dem Frühjahr haben die Waffen im Norden Äthiopiens geschwiegen - seit dieser Woche gibt es wieder Gefechte zwischen der Armee und der Volksbefreiungsfro... dpa

ARCHIV - Äthiopische Regierungssoldaten auf einem Militär-Lastwagen in der Nähe von Agula in der Region Tigray. Ben Curtis/AP/dpa

Berlin/Addis Abeba -Die Bundesregierung hat sich bestürzt darüber geäußert, dass im Norden Äthiopiens nach fünf Monaten Waffenruhe nun wieder gekämpft wird. Die Konfliktparteien müssten ihre Waffen sofort wieder zum Schweigen bringen, forderte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Die Menschen in Tigray, Amhara und Afar hätten genug gelitten. „Der Konflikt wird sich nur am Verhandlungstisch lösen lassen“, betonte er.