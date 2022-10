Atombehörden-Chef: Lage in Saporischschja weiter schlecht Aus dem Kernkraftwerk Saporischschja gibt es Berichte über Folter und Zwang. Ein Reaktor-Unfall ist weiterhin nicht ausgeschlossen. dpa

Saporischschja -In dem von russischen Truppen besetzten Kernkraftwerk Saporischschja verschlechtert sich die Situation nach Worten des ukrainischen Atombehörden-Chefs mit jeder Woche. Die Besatzer hätten unter anderem das Verwaltungsgebäude, ein Schulungszentrum und einen Block des AKW beschädigt, sagte Petro Kotin dem ZDF. Sie lagerten Ausrüstung und Lastwagen, was große Brandgefahr schaffe. „Niemand weiß, was sich in diesen Lastwagen befindet.“