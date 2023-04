Atomkraftwerk Emsland ist endgültig abgeschaltet Das Atomkraftwerk Emsland in Lingen ist am Samstagabend endgültig vom Netz genommen und abgeschaltet worden. Das teilte der Kraftwerksbetreiber RWE mit. Dami... dpa

Lingen -Das Atomkraftwerk Emsland in Lingen ist am Samstagabend endgültig vom Netz genommen und abgeschaltet worden. Das teilte der Kraftwerksbetreiber RWE mit. Damit ist in Niedersachsen nun keines der früher fünf Atomkraftwerke mehr am Netz.