Auch Berliner Krankenhäuser fordern Hilfspaket

Berlin (dpa/bb) -Hohe Kostensteigerungen gefährden nach Betreiberangaben die Versorgungssicherheit in den Berliner Krankenhäusern. Gemeinsam mit dem Senat forderten sie am Donnerstag die Hilfe des Bundes. „Die Krankenhäuser der Stadt gehen personell überlastet und finanziell angespannt in den Corona-Herbst“, teilte Brit Ismer mit, die Vorstandsvorsitzende der Berliner Krankenhausgesellschaft. „Betten müssen gesperrt, Stationen geschlossen, Operationen verschoben und Patienten/-innen vertröstet werden.“ Versorgungsengpässe würden zum Dauerzustand, wenn nicht dringend ausreichend Unterstützung komme.