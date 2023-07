Auf dem Minenfeld der Politik: Neuer Weltklimarats-Chef will mehr Kooperation

Der Weltklimarat (IPCC) erregt alle fünf bis sieben Jahre Aufsehen mit großen Berichten über die Klimaentwicklung. Der letzte erschien in diesem Jahr. Nun hat der Rat einen neuen Vorsitzenden: den Briten Jim Skea. Gewählt wurde er in der vergangenen Woche in Nairobi. Er löst den Südkoreaner Hoesung Lee ab.

Jim Skea wurde 1953 in Schottland geboren. Er studierte in Edinburgh Mathematische Physik und wurde zum herausragenden Experten für nachhaltige Energie und Transport, unter anderem als Professor am Imperial College London. Für sein Wirken – etwa als Forschungsdirektor und Präsident verschiedener Institute – wurde er hochdekoriert. Seit den 1990er-Jahren engagiert er sich im Weltklimarat, war selbst Mitautor von Berichten.

An der Spitze einer 34-köpfigen Führungsriege wird Jim Skea nun den siebten Berichtszyklus des 1988 gegründeten Weltklimarats vorbereiten, offiziell Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) genannt. Die nächsten Berichte sind in fünf bis sieben Jahren zu erwarten. Das kommende Jahrzehnt sei entscheidend, sagen Experten. Hier müssten massive Fortschritte in der internationalen Zusammenarbeit gemacht werden, um die Folgen des Klimawandels für die Menschen auf der Erde noch erträglich zu halten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Für effektive Lösungen braucht es Geld, Technologien und Kooperation

An der Grundlage für wissensbasierte Entscheidungen mangelt es nicht. Allein am letzten Weltklimabericht arbeiteten rund 800 Autoren mit. Mehr als 100.000 Studien wurden auswertet, etwa 300.000 Kommentare von Gutachtern berücksichtigt. Dennoch reichten die bisherigen Maßnahmen nicht aus, meint auch Jim Skea.

Zugleich mahnte er vor Untergangszenarien. Die Welt werde nicht untergehen, wenn sie „die 1,5 Grad überschreitet“, sagt er dem Magazin Der Spiegel. Sie werde gefährlicher. Aber er habe immer Wert darauf gelegt, den „Silberstreif am Horizont“ zu sehen. Die Technologien und Instrumente für neue Lösungen seien vorhanden, sie müssten nur auch angewendet werden.

Für besonders wichtig hält Jim Skea den Ausbau erneuerbarer Energien. Zu den geforderten Veränderungen des Lebensstils sagte er: „Kein Wissenschaftler kann den Menschen vorschreiben, wie sie leben oder was sie essen sollen.“ Individueller Verzicht sei gut, werde aber den großen Wandel nicht herbeiführen. Damit man klimabewusster leben könne, bräuchte es eine ganz neue Infrastruktur.



Dem neuen IPCC-Chef wird von Fachkollegen ein „sicherer Tritt auf dem Minenfeld der internationalen Politik“ bescheinigt. Diesen braucht es auch. Denn es gibt viel Streit im Weltklimarat.

Reiche Staaten streiten sich mit Entwicklungsländern

So stritten sich zuletzt reiche Staaten und Entwicklungsländer über Emissionsziele und Finanzhilfen für die Länder, die am meisten von den Folgen der Erderwärmung betroffen sind. Die einen fürchten um ihren ökonomischen Standard, den anderen verdorrt der Boden unter den Füßen – oder wird weggespült.

„Mein Ziel ist es, einen IPCC zu leiten, der wirklich repräsentativ und integrativ ist, einen IPCC, der in die Zukunft blickt und gleichzeitig die Chancen nutzt, die wir in der Gegenwart haben“, sagt Jim Skea. „Ein IPCC, in dem sich jeder wertgeschätzt und gehört fühlt.“ Ein großes Ziel angesichts der widerstreitenden Interessen.