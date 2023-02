Auf den Spuren von NS-Raubgut Zehntausende Akten ausgewertet Mit der Auswertung Zehntausender Akten aus der NS-Zeit geben Forscher in Potsdam Hinweise zum heutigen Verbleib geraubter Kunst- und Kulturgüter. Anhand der ... dpa

ARCHIV - Manja Schüle (SPD), Brandenburger Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Mit der Auswertung Zehntausender Akten aus der NS-Zeit geben Forscher in Potsdam Hinweise zum heutigen Verbleib geraubter Kunst- und Kulturgüter. Anhand der Unterlagen lasse sich die ungeheure staatliche Praxis des Unrechts und der Verfolgung von Jüdinnen und Juden nachvollziehen, sagte Wissenschafts- und Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Montag beim Besuch im Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam. Dort wurden die Informationen aus 42.000 ausgewerteten NS-Vermögensakten digital zugänglich gemacht. Seit Montag stehen sie per Online-Recherche öffentlich zur Verfügung und geben Anhaltspunkte darauf, wo geraubte Kunstwerke und anderes Vermögen heute zu finden sind.