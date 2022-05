Bescheiden ist er auch noch. Als Robert Habeck neulich ankündigte, dass Deutschland demnächst „natürlich buchstäblich ärmer wird“, verschwieg der Wirtschaftsminister, was er dagegen unternimmt. Allein in seinem Hause entstehen, einem Bericht des ARD-Politmagazins „Report Mainz“ zufolge, in diesem Jahr 101 zusätzliche Stellen für Beamte, die eben buchstäblich nicht verarmen oder zumindest gemächlicher als der Rest.

Die Ampelkoalition schafft demnach 2022 insgesamt 758 neue Beamtenposten. Dabei erhöhte sich die Zahl der Bundesministrierenden bereits in den zurückliegenden sechs Jahren um knapp ein Viertel. Es ist bestimmt nicht einfach, dazu noch weitere Kostenstellen und Projekte zu entwickeln, geschweige denn deren Inhaber samt Büromöbeln unterzubringen.

Berliner Zeitung/Hans Richard Ed André Mielke Immer mehr Beamtenposten werden rund um die Bundesregierung geschaffen. Die Zunahme stört auch unseren Kolumnisten. Wie weit kann das noch gehen?

Obwohl das Regierungsviertel noch nicht bis in die Prignitz reicht, gelingt es Rot-Grün-Gelb, mit 71 Funktionsträgern einen Staatssekretärsrekord aufzustellen, vor 20 Jahren waren es nur 48. Jeder davon braucht Sekretäre und Fahrerinnen, mithin gibt es weitere Beschäftigungseffekte. Warum kommuniziert die Politik diese Errungenschaften so defensiv? Solche sicheren Jobs wären doch Lichtblicke für jene, die wegen explodierender Energiekosten oder fehlender Rohstoffe in der Industrie bald kein Auskommen mehr finden.

Ist es die Sorge, das Volk könnte einem gestrigen Obrigkeitsverständnis anhängen?

Ist es aus Sorge, das Volk könnte einem gestrigen Obrigkeitsverständnis anhängen? Fürchtet man den Kinderglauben, der Staatsapparat wäre statt der eigenen Entfaltung für intakte Bildungseinrichtungen, Verkehrswege oder einen rudimentären Katastrophenschutz zuständig? Ach, nur Mut. Das Volk ist doch längst viel weiter. Gerade eben hat es sich mit fröhlicher Gelassenheit von der Idee verabschiedet, das Land mit dem global siebtgrößten Militärbudget müsste annähernd zu etwas in der Lage sein, was sich mit dem Begriff Territorialverteidigung umschreiben ließe.

Nein, die Leute freuen sich, dass unter Regentin Merkel das Kanzleramt um 280 auf 744 Mitarbeiter heranwuchs und dass es ihrem Nachfolger trotzdem gelingt, gleich im ersten Dienstjahr noch einmal 75 Stellen draufzulegen. Sie sind stolz, dass die schon jetzt gewaltigste Regierungszentrale der Welt noch einmal für mindestens 600 Millionen Euro erweitert wird. Gleichzeitig genießen sie die demokratietheoretisch beruhigende Gewissheit, dass das Parlament ein stabiles Gegengewicht bleibt und nicht langsamer expandiert als die Exekutive.

Weil der Gesetzgeber per raffinierter Wahlmechanik sein eigenes Parallelwachstum gewährleistet, konnte die Zahl der Bundestagsmandate jüngst noch einmal von 709 auf 736 erhöht werden. Setzt man die Zahl der Vertreter zum Volk ins Verhältnis, ist das hiesige das größte aller Parlamente. Während einer von 117.000 Deutschen ein Bundestagsmandat innehat, sitzt nur jeder 467.000. Chinese im Nationalen Volkskongress. Berlin ist viermal so demokratisch wie Peking.

Zuwendungen an parteinahe Stiftungen wuchsen zuletzt mehr als dreimal so stark wie der Bundeshaushalt

Das Ringen um umfassende Versorgung und Absicherung hat viele Facetten, wie den Ausbau der parteinahen Stiftungen. Deren Zuwendungen wuchsen zuletzt mehr als dreimal so stark wie der Bundeshaushalt, bis auf nunmehr gut eine halbe Milliarde Euro. Doch erst wenn wirklich alle Bürger Teil der Administration geworden sind oder von ihr bezahlt werden, ist das Gründungsversprechen der Bundesrepublik erfüllt: Der Staat sind wir. Der Bund ist buchstäblich die Republik.