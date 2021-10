Tief hängende graue Wochen, strömender Regen und karge weiße Zelte: Angela Merkels voraussichtlich letzter EU-Gipfel in Brdo pri Kranju war von den äußeren Bedingungen unwirtlich und auch inhaltlich trostlos. Eigentlich waren die EU-Staats- und Regierungschefs nach Slowenien gekommen, um mit den Balkan-Ländern über deren Beitrittsperspektive zu sprechen. Doch die EU ist nach innen aktuell kaum handlungsfähig.

Das Machtvakuum in Deutschland hat unmittelbare Auswirkungen auf Brüssel: Merkel hatte früher bei langen Nachtsitzungen oft das letzte Wort. Nun ist sie eine klassische „lahme Ente“, was vor allem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu spüren bekommt. Von der Leyen, von Merkel nach einem Scheinkampf von „Spitzenkandidaten“ ins Amt gehievt, wird vor vielen EU-Staaten sehr kritisch gesehen. Zum einen hat sie keine Hausmacht, zum anderen ist vielen kleineren Staaten und den Oppositionsparteien ihre fortgesetzte Nähe zu Lobbyisten und Beratern suspekt.

Das Interregnum, das sich durch Merkels Abgang ergibt, kann auch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nicht genutzt werden: Er muss sich im kommenden Jahr der Wiederwahl stellen und ist vor allem auf der Weltbühne unversehens ins Abseits geschoben worden: Die USA und Großbritannien haben Frankreich bei einem milliardenschweren U-Boot-Deal mit Australien brutal ausgebremst und mit der Militär-Allianz AUKUS eine nukleare Front gegen China aufgemacht.

Als wollte Peking die Notwendigkeit der Eskalation bestätigen, schickte die kommunistische Führung in den vergangenen Tagen Dutzende Kampfjets in den Luftraum von Taiwan. Die Regierung in Taipeh spricht von der gefährlichsten Lage seit Jahrzehnten und sieht eine reale Kriegsgefahr. Die Verwerfungen im Verhältnis von Washington und Paris sind daher nur eine Petitesse, wenngleich die Amerikaner versuchen, Macron zu beruhigen.

Ganz gelingen dürfte ihnen das nicht, was auch mit den inneramerikanischen Zuständen zusammenhängt: In einem Interview mit einem französischen TV-Sender sagte der US-Klimabeauftragte John Kerry, Präsident Joe Biden sei sich der Brüskierung Frankreichs durch den Querschuss bei den U-Booten nicht bewusst gewesen. In Paris und Brüssel rätselt man seither, wer denn in Washington nun eigentlich das Sagen habe.

Da traditionell ohne transatlantische Absprache in der EU nichts läuft, reiste Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach Washington zu Konsultationen. Vor dort kam der nächste Tiefschlag für Macron: Die Nato halte die geplante EU-Verteidigung für keine gute Idee, sagte Stoltenberg zum Lieblingsprojekt von Macron, dem Aufbau einer EU-Armee.

Dementsprechend lustlos agierte Macon denn auch in der Frage der Beitritte der Balkan-Staaten: Sie werden weiter vertröstet. Von der Leyen konnte lediglich mitteilen, dass die Länder in diesem Jahr über einen Wirtschafts- und Investitionsplan rund 1,1 Milliarden Euro an EU-Mitteln erhalten könnten. Die Kommission wolle dafür noch ein neues Paket in Höhe von 600 Millionen Euro vorschlagen, hieß es in dem Text zur Schlusserklärung.

Die Chefs der Balkan-Staaten Albanien, Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und des Kosovo zeigten sich über die vage Perspektive frustriert. Man verhandle nun teilweise schon seit 20 Jahren, und es gibt keine wirklichen Fortschritte, ist aus Delegationskreisen zu hören. Andere können nicht einmal mit Verhandlungen beginnen, wie etwa Nordmazedonien, das auf Wunsch der EU sogar seinen Namen geändert hat, nun aber von Bulgarien blockiert wird.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz fasste das Dilemma zusammen: „Wenn wir als Europäische Union keine ernsthafte Perspektive für diese Region bieten, dann müssen wir uns bewusst sein, dass andere Supermächte wie China, Russland oder auch die Türkei dort eine immer stärkere Rolle spielen.“

Die Türkei hat eine ähnliche Erfahrung mit ihrem ewigen Beitrittsgesuch gemacht und hat sich nach einer zu langen Wartezeit aus dem europäischen politischen Verband verabschiedet, obwohl es noch vor einigen Jahren in der Türkei eine säkulare Mehrheit gegeben hat, die sich eindeutig der EU zugewandt zeigte. Doch die EU ist wegen ihrer eigenen Probleme kaum handlungsfähig.

Kurzens prophetische Worte haben kein politisches Gewicht: Während der Kanzler im südlichen Nachbarland über die Zukunft Europas sinnierte, veranstaltete in Wien die Staatsanwaltschaft eine Razzia in seinem Bundeskanzleramt und der ÖVP-Parteizentrale – ein einmaliger Vorgang in der Zweiten Republik. Laut dem Österreichischen Rundfunk geht es um die Vorwürfe der Bestechung, der Bestechlichkeit und der Untreue.