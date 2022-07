Für Ausländer, die keine Politikwissenschaftler sind und sich in zwei Sätzen über das politische System der Bundesrepublik informieren wollen, gibt es einen crash course, der nur aus zwei Sätzen besteht. Er geht so: „1949 bekamen die Deutschen von den Alliierten eine Verfassung übergestülpt, die politische Entscheidungen extrem dezentralisierte und die Regierung an die Kandare von vielen mächtigen Kontrollinstanzen legte. Dadurch wurden die Bürger erfolgreich vor ihrer Regierung und unsere Nachbarn vor unangenehmen Überraschungen durch Deutschland geschützt.“