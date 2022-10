Aufschub von Steuerzahlung für betroffene Bürger und Firmen Wer als Unternehmen oder Bürger in Brandenburg besonders von den gestiegenen Energiepreisen betroffen ist, kann bei seinem Finanzamt einen Aufschub der Steue... dpa

Potsdam -Wer als Unternehmen oder Bürger in Brandenburg besonders von den gestiegenen Energiepreisen betroffen ist, kann bei seinem Finanzamt einen Aufschub der Steuerzahlung beantragen. Möglich sei auch eine Änderung der Vorauszahlungen, teilte das Brandenburger Finanzministerium am Freitag in Potsdam mit. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) wies darauf hin, dass die Finanzämter die besondere Lage im Einzelfall angemessen berücksichtigen sollen. Bund und Länder hatten sich auf die Erleichterungen verständigt.