Auftragsstudie: Vergesellschaftung würde Mieten senken Eine Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen in Berlin könnte Mieten in der Hauptstadt einer neuen Studie zufolge senken oder ihren Anstieg zumindest stop... dpa

Berlin -Eine Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen in Berlin könnte Mieten in der Hauptstadt einer neuen Studie zufolge senken oder ihren Anstieg zumindest stoppen. Die Vergesellschaftung wirke sich in dreierlei Hinsicht auf die Mieten aus, heißt es in der Kurzstudie die die der Linke nahe stehende Rosa-Luxemburg-Stiftung am Dienstag vorgestellt hat: Sie wirke „mindernd auf die Miethöhen, sie ermöglicht eine schnellere Versorgung einkommensschwacher Haushalte mit Wohnraum und sie kann der sozialräumlichen Segregation in Berlin entgegenwirken“.