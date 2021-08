Berlin - Die Musik verkündet Dramatik. „The Final Countdown“ schallt aus den Boxen, Applaus brandet auf. Dann bahnt sich Armin Laschet seinen Weg in Richtung Podium. Gleich spricht der Kanzlerkandidat der CDU über seine Pläne für Deutschland in den nächsten Jahren – vor einem Publikum, das ihm eigentlich wohlgesonnen ist.



Der Wirtschaftsrat der CDU hat am Dienstag zu seinem „Wirtschaftstag 2021“ ins feine Berliner Marriott Hotel an der Stauffenbergstraße geladen. Mit seinen mehr als 10.000 Mitgliedern ist der Berufs- und Lobbyverband zwar keine offizielle Parteiorganisation. Er steht aber der CDU nahe. Doch auch hier, beim Kernklientel der Union, dem Mittelstand, war das Murren über den Kurs der Partei zuletzt unüberhörbar. In einer Verbandsumfrage unter seinen Mitgliedern attestierten 82 Prozent der FDP ein gutes oder sehr gutes Wirtschaftsprofil. Erst danach kam die Union mit 66 Prozent. Eine schallende Ohrfeige.