Auftritt von Verschwörungsideologen löst Protest aus Ein „Bündnis gegen Rechts“ stellt sich in Falkensee (Havelland) gegen einen geplanten Auftritt eines Anhängers der QAnon-Ideologie in der Stadthalle. Am Sams... dpa

Falkensee -Ein „Bündnis gegen Rechts“ stellt sich in Falkensee (Havelland) gegen einen geplanten Auftritt eines Anhängers der QAnon-Ideologie in der Stadthalle. Am Samstag soll es in der rund 25 Kilometer von Berlin entfernten Stadt eine Protestkundgebung geben. QAnon ist eine Gruppe, die vor allem im Internet Verschwörungsmythen verbreitet, bei denen laut Verfassungsschutz auch eine Verbindung zum Antisemitismus besteht.