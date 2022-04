Es kündigte sich schon zu Anfang der Spiegel-Affäre an. Als die ersten belastenden SMS zu ihrem Image, zum Gendern und zum Wording der ehemaligen Umweltministerin publik wurden, reagierte der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Rheinland-Pfalz mit dem Vorwurf, das Ganze sei eine „bösartige Kampagne“. Von wem, ließ Bernhard Braun offen.

Genau die gleiche Taktik hatten die Grünen auch im Bundestagswahlkampf versucht, als bekannt wurde, dass Baerbock ihren Lebenslauf frisiert und bei ihrem Buch abgeschrieben hatte. Eine „Schmutzkampagne“ seien die Vorwürfe, von „Rufmord“ schrieb der Grünen-Generalsekretär Michael Kellner. Doch am Ende stimmte alles. Die Grünen schwenkten um, Baerbock entschuldigte sich. Es ging weiter. Nur eben nicht mehr ins Kanzleramt.

Den gleichen Fehler nicht zweimal machen: Das ist gute Pädagogik

Schon damals fragten viele: Wieso hat keiner aus der Partei Baerbocks Angaben überprüft, wieso hat keiner nachgeschaut und nachgefragt, ob alle Angaben korrekt sind, wie konnte noch während des Wahlkampfs ein Buch mit abgeschriebenen Seiten erscheinen? Kann bei der Partei denn niemand das Einmaleins einer Spitzenkandidatur?

Nun ja, so etwas passiert uns nicht noch einmal, beruhigte sich die Partei selbst. Wenigstens ließe sich aus dem Fall für die Zukunft lernen. Den gleichen Fehler nicht zweimal machen: Das ist gute Pädagogik. Tatsächlich haben die Grünen bisher nichts aus der Causa Baerbock gelernt, wie der Fall Anne Spiegel zeigt. Stattdessen machten sie die schwer belastete Politikerin einfach zur Familienministerin – ohne hinter die Kulissen zu gucken.

Der Fall Anne Spiegel: Aus Berlin fragte offenbar niemand richtig nach

Dabei war schon im Sommer klar: Es würde einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe geben, Spiegel würde als verantwortliche Ministerin aussagen müssen. Es war auch klar, dass die gesamte Kommunikation der zuständigen Ministerinnen und Minister publik gemacht wird. Auch dass Spiegels vierwöchiger Urlaub aller Wahrscheinlichkeit nach ans Licht kommen würde, war Spiegel und den Beteiligten klar. Doch aus Berlin fragte offenbar niemand richtig nach.

Selbst nach den widersprüchlichen, teils unbelegbaren Aussagen Spiegels bei ihrem Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss zur Flut stellten sich die Parteichefs noch demonstrativ hinter sie: „Anne Spiegel hat mit ihren Aussagen gestern gezeigt, dass sie sich mit Verantwortungsbewusstsein und Empathie für die Menschen in diesem Land einsetzt und dass ihre erste Sorge den Menschen und ihrer Not galt“, so die Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour.

Wie hat Anne Spiegel die Grünen über ihren Urlaub täuschen können?

Völlig unerklärlich ist in dem Zusammenhang auch, dass Spiegel ihren eigenen Landesverband noch am vergangenen Donnerstag über ihren Urlaub täuschen konnte. Wie kann es sein, dass die Spitzen der Grünen im Land nicht wussten, dass ihre einzige Ministerin im Sommer 2021 vier Wochen Urlaub in Frankreich machte? Spiegels fortgesetzte Abwesenheit während der Krise fiel offenbar keinem auf.

Womöglich hat es auch ein System in Rheinland-Pfalz gegeben, bei dem sich Grünen-Spitzenpolitiker gegenseitig gedeckt haben und die Parteichefs in Berlin täuschten. Das muss die Partei nun aufklären. Es wirft im Übrigen auch kein gutes Licht auf die Medien in Rheinland-Pfalz. Denn die zuständige Umweltministerin tauchte nach der größten Flutkatastrophe in der Geschichte des Landes über Wochen nicht auf, und niemanden von der Presse wunderte es.

Hier lässt sich zumindest eine Erklärung für die fortgesetzte Naivität der Bundesgrünen finden. Sie wurden bis zum Bundestagswahlkampf von vielen Medien mit Samthandschuhen angefasst. Wenn es doch einmal geschah, witterten sie gleich die dunklen Machenschaften einer Kampagne.

Aber das klappt nicht mehr, zumindest nicht auf Bundesebene. Mittlerweile kommentieren selbst ARD und ZDF die Eskapaden kritisch. Man kann der Partei daher nur raten: Statt die Nachbesetzung des Familienressorts „noch vor Ostern“ übers Knie zu brechen, wie Co-Parteichefin Ricarda Lang andeutete, den oder die nächste Kandidatin ordentlich zu prüfen. Die Presse wird es ganz genau tun.