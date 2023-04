Kochen gegen Putin: Wie Krim-Tataren gegen Russland protestieren

Kaffee wird in einem Museum auf der südlichen Krim aus einem traditionellen Kännchen in eine Tasse gegossen.

Kaffee wird in einem Museum auf der südlichen Krim aus einem traditionellen Kännchen in eine Tasse gegossen. ITAR-TASS/Imago

Das Gaumenspektakel kann beginnen: Bei Deutschen schmilzt der Zucker in der Tasse, bei Krim-Tataren direkt auf der Zunge. Der Mokka wird wie bei den Türken aus einem Kännchen in eine kleine Tasse gegossen, dann hebt man den Deckel von dem beistehenden Schüsselchen ab, entnimmt ein Stück Zucker und schiebt es sich in den Mund. Der Kaffee wird wie üblich getrunken, umspült dann aber vor dem Schlucken das süße Stück auf der Zunge.

Die nach Warschau immigrierten Krim-Tataren leben sehr traditionsbewusst. Zum einen legen Ernest Suleymanov und seine Frau Elmira Seit-Ametova Wert darauf, dass Gäste ihres Restaurants „Krym“ Kaffee auf althergebrachte Weise konsumieren. Zum anderen bieten sie traditionelle Speisen an wie nur Krim-Tataren sie zubereiten. Auch die Musik ist folkloristisch.

„Ich wollte zeigen, dass die Krim nicht tot ist“

Familie Suleymanov will ihren Gästen die Kultur der Krim-Tataren so nah wie möglich bringen. Das hat seinen Grund: Die Suleymanovsens führen ihr Restaurant direkt gegenüber von der russischen Botschaft in Warschau. Sie haben diesen Ort bewusst gewählt, als sie hierherkamen. Sie wollten den Russen zeigen, dass die Krim-Tartaren da sind.

„Ich wollte zeigen, dass die Krim nicht tot ist, dass die Krim-Tartaren nicht besiegt sind“, sagt Ernest Suleymanov. Der Mann ist kein gelernter Gastwirt, sondern Journalist. Suleymanov, seine Frau und sein Sohn sind auch keine typischen Flüchtlinge aus der Ukraine. „Zumindest nicht auf dem Papier.“ Schon Ende März 2014 verließ die Familie die Krim. Erst ging es nach Kiew, dann vor drei Jahren der Umzug nach Warschau. Nach der Pandemie, im Oktober 2022 entdecke Suleymanov das Restaurant für sich. Früher war hier ein Inder.

Ukrainische, polnische und krim-tatarische Flaggen

Nahezu majestätisch steht sie da, die russische Botschaft an der Ulica Belwederska. Klassizistisch, und eines der letzten in Polen errichteten Gebäude im Stil des Sozialistischen Realismus. Das Restaurant „Krym“ gegenüber wirkt von außen klein und unscheinbar. Drinnen jedoch kocht und serviert ein Team aus sieben Mitarbeitern gegen Putin. Ernest Suleymanov sagt, ihm sei wichtig, dass die Russen, die zur Botschaft gehen, die ukrainische, die polnische und die krim-tatarische Flagge vor der Eingangstür seines Restaurants sehen. Oft kommen Ukrainer zum Essen, sehr selten verirren sich auch Russen in das Restaurant. Einmal sei eine Russin gekommen und wollte sich entschuldigen, im Namen aller Russen.

„Eine Kultur, die niemand kennt“

Nach Kaffee und Kuchen serviert eine Kellnerin Chiborek und Yantyk. Zwei herzhafte Pfannkuchen gefüllt mit Hackfleisch, der eine gebraten, der andere frittiert. Dazu gibt es süßen Beerenkompott-Sirup – Khoshaf. In der Küche steht eine rote Schüssel mit gefüllten Weinblättern bereit.

„Das ist unsere Art, unsere Kultur der Welt zu zeigen. Eine Kultur, die niemand kennt“, sagt Ernest Suleymanov, der die Krim nie wieder besucht hat, seit seiner Flucht. Er war damals Aktivist, der von der Polizei mit Plakaten gesucht wurde. „Auf der Krim gibt es keine Gesetze“, sagt der Wirt – obwohl er seine Heimat vermisst. Seine Eltern leben noch dort.

Schikane auf der Krim gegen Krim-Tataren

Stalin ließ 1944 unter dem Vorwurf der Kollaboration mit den Deutschen die gesamte krim-tatarische Bevölkerung nach Zentralasien deportieren. Erst 1989 kehrten Zehntausende Krim-Tataren in ihre alte Heimat zurück. In der darauf folgenden Zeit standen sie häufig der Zentralregierung in Kiew nahe und opponierten gegen die Regionalregierung auf der Krim, die russisch geprägt war. 1991 erklärte sich die Ukraine für unabhängig. Kiew verhinderte allerdings, heißt es, dass die Krim-Tataren es den Ukrainern gleich tun, und ebenfalls einen Staat gründen. Immerhin erhielt die indigene Minderheit das Recht auf eine Nationalversammlung (Kurultai) sowie einen Rat (Medschlis).

Suleymanov hat eine klare Haltung zu Russland. Er ist ein freundlicher Mann, doch für die russische Bevölkerung hat er kein Verständnis. Es seien die Russen, die die Politik Putins akzeptierten. Sie seien „verantwortlich, denn nicht Putin selbst zieht in den Krieg“. Seit der Annexion der Krim wird die tatarische Minderheit von der neuen Regierung in Simferopol zunehmend beschuldigt, Konflikte zu schüren, und mit Hausdurchsuchungen und anderen Kontrollmaßnahmen schikaniert, wie bereits Ende 2014 der Osteuropa-Experte Uwe Halbach feststellte.

Eine Zeit, in der die Krim noch Heimat der Krim-Tataren war

Wie viele Ukrainer wählte auch Familie Suleymanov Polen aufgrund der Nähe zur Ukraine und der Sprache. Suleymanov kennt das Land gut. Er studierte vor rund zwanzig Jahren in Warschau. Er lebte in der Nähe der russischen Botschaft in einem Hostel. Schon damals mochte er das Gebäude nicht.

Eine Szene aus einer vergangenen Zeit der Krim-Tataren – gezeichnet von Elmira Seit-Ametova. Carola Tunk

Umgekehrt wissen die Polen offenbar nicht viel über Krim-Tataren. Ernest Suleymanov sagt, es gebe auch in Polen viele Stereotype über sein Volk. Zum Beispiel über die Form der Augen oder ihren Frischfleisch-Konsum. Dabei hat das Restaurant „Krym“ auch traditionelle vegetarische Gerichte auf der Speisekarte, wie zum Beispiel Dzewezli Pasta – handgemachte Nudeln mit Walnüssen bestreut, serviert mit Salz. An der Wand hängen Bilder, die seine Frau Elmira Seit-Ametova selbst gemalt hat. Sie zeigen Szenen aus einer Zeit, in der die Krim noch Heimat der Krim-Tataren war.

Putin hat den Krim-Tataren viel versprochen

Elmira Seit-Ametova und Ernest Suleymanov lernten sich vor fast 25 Jahren auf einer Ausstellung kennen. Fünf Monate später fragte er sie, ob sie ihn heiraten will. Seitdem unterstützt sie ihn. Noch auf der Krim wurde Sohn Dewlet-Geray geboren. Er studiert heute Tourismus in Warschau.

Die Annexion der Krim durch Russland hat nichts daran geändert, dass die Tataren sich nach wie vor mit Nachdruck zur Ukraine bekennen. Selbst als Minderheit verfügten sie, so fasst es Uwe Halbach zusammen, immer noch über ein „gewisses Maß an Autonomie“.

Der Kulturai beschloss das Referendum über die Krim für illegal zu erklären. Überdies sollte das Selbstbestimmungsrecht der Krim-Tataren mittels Aktionen durchgesetzt werden. Der Medschlis erhielt den Auftrag, sich mit den Vereinten Nationen, dem Europarat, der OSZE und der Organisation Islamischer Zusammenarbeit in Verbindung zu setzen.

Ernest Suleymanov, Elmira Seit-Ametova und ihr Sohn Dewlet-Geray Suleymanov Carola Tunk

Putin indes versprach den Krim-Tataren am 18. März 2014, dass ihre Sprache auf der Krim mit dem Russischen und dem Ukrainischen gleichgestellt werden solle. Zudem ging der russische Präsident auf das Leid, das der tatarischen Volksgruppe durch Deportation und Terror zugefügt worden sei, ein. Schon vor dem Referendum war den Krim-Tataren zugesichert worden, dass Krim-Parlament die „Wiederherstellung der Rechte des krimtatarischen Volkes und seine Integration in die Gesellschaft der Krim“ erlangen sollte.

Die Krim-Tataren blieben den Versprechungen der Russen gegenüber skeptisch. Hatten doch schon zu diesem Zeitpunkt paramilitärische Kräfte Gewalt an Krim-Tataren verübt. Und so kam es infolgedessen auch dazu, dass ein neuer Verfassungsentwurf für die Krim der indigenen Gruppe keine Sonderstellung gewährte. Eine ethnische Quote für Parlamentssitze galt zudem als unvereinbar mit der russischen Gesetzgebung.

Die russische Regierung behauptet, sich von einer „islamistischen Gefahr“ bedroht zu sehen. Menschenrechtler zufolge wird dies zunehmend als Instrument benutzt, um die Repressionen gegenüber der tatarischen Minderheit auf der Krim zu intensivieren und ihre Spaltung auch auf religiöser Ebene voranzutreiben.

Die Suleymanovs lassen sich in Polen von all dem nicht beirren. Für sie ist das Restaurant gegenüber der russischen Botschaft eine Form des Protests, den sie auf der Krim so nicht haben führen können. Die Krim-Tataren sind ein starkes Volk, sagt Ernest Suleymanov. Sie haben selbst Stalin überstanden.