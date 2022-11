Papstkult in Polen: Die Jungen finden ihn nur noch lustig

Wenn man an Polen denkt, denkt man an Bigos, Kirche und Papst. Doch die junge Generation geht ironischer mit Religion um. Es würde die Deutschen überraschen.

Vier Ziffern und ein Doppelpunkt. 21:37. In Polen gilt diese Zahlenkombination als der kürzeste Witz, den Millionen von Menschen sofort erkennen. Was amüsiert die Polen an der Uhrzeit „Einundzwanzig – Siebenunddreißig“? Es ist sehr schwer zu erklären und gleichzeitig sehr einfach. Es ist die Uhrzeit des „Papstes“. Zu dieser Uhrzeit, am 2. April 2005, starb Papst Johannes Paul II.