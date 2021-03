Berlin - Es war eine peinliche Panne: In der Verordnung zum Wiederbeginn des Unterrichts in den Klassen 4 bis 6 hatte die Berliner Bildungsverwaltung drei kleine Auslandsschulen vergessen. Nachdem die Berliner Zeitung Ende voriger Woche darüber berichtete, hat die Behörde ihren Fehler nun korrigiert. Schon am Dienstag dürfen die Britische, die Japanische und die Schwedische Schule ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Alle drei Schulen seien benachrichtigt worden, erklärte ein Sprecher von Schulsenatorin Sandra Scheeres. Die drei Auslandsschulen haben den Status von „Ergänzungsschulen“. Dieser ist eigentlich Oberstufenzentren und ähnlichen weiterführenden Schulen vorbehalten, die in der Mehrzahl weiterhin geschlossen bleiben sollen.