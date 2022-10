Ausschuss berät über Teilwiederholung der Bundestagswahl Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags berät am Donnerstag (16.00 Uhr) über die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl vom September vergangenen Jahres ... dpa

Berlin -Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags berät am Donnerstag (16.00 Uhr) über die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl vom September vergangenen Jahres in Berlin. Wegen der zahlreichen Pannen soll nach dem Willen der Ampel-Fraktionen in 431 der insgesamt 2256 Wahlbezirke der Hauptstadt erneut mit Erst- und Zweitstimme gewählt werden.