Ausstellung zeigt antifaschistischen Kampf der Klarsfelds

Berlin -Leben und antifaschistischer Kampf von Beate und Serge Klarsfeld stehen im Zentrum einer Ausstellung in Berlins Rotem Rathaus. Die gebürtige Berlinerin und in Paris lebende Beate Klarsfeld (83) hat mit ihrem Mann Serge (87) ihr Leben lang dafür gekämpft, Nazi-Verbrecher aufzuspüren und vor Gericht zu bringen. Die Ausstellung, die bereits in Paris zu sehen war, soll bis zum 23. November im Roten Rathaus gezeigt und dann von der Topographie des Terrors in Berlin übernommen werden.