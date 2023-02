Auto fährt in Ost-Jerusalem in Menschenmenge - zwei Tote Zuletzt hatte sich die Sicherheitslage weiter verschärft. Als Reaktion auf eine Razzia soll ein mutmaßlich palästinensischer Attentäter nun in eine Bushaltes... dpa

Jerusalem -In Ost-Jerusalem ist am Freitag ein Auto an einer Bushaltestelle bei einer israelischen Siedlung in eine Menschenmenge gefahren. Dabei seien zwei Menschen getötet worden, darunter ein 6-jähriges Kind, teilte die israelische Polizei mit. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden. Der mutmaßlich palästinensische Attentäter wurde demnach „neutralisiert“. Es war zunächst unklar, ob er getötet wurde.