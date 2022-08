Autobahnblockaden in Berlin: Klima-Demonstrant vor Gericht Nach einer Aktion von Klimademonstranten kommt ein 20-Jähriger am heutigen Tag (11.20 Uhr) vor das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Der junge Mann soll sich im... dpa

Berlin -Nach einer Aktion von Klimademonstranten kommt ein 20-Jähriger am heutigen Tag (11.20 Uhr) vor das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Der junge Mann soll sich im Juni dieses Jahres an einer Straßenblockade der Gruppe „Letzte Generation“ beteiligt und sich mit sechs weiteren Personen in den Morgenstunden auf die Fahrbahn im Bereich der Stadtautobahn A100 in Berlin-Wedding gesetzt und mit Klebstoff daran festgeklebt haben.