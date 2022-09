Autos aus der Innenstadt: Aktionen zum „Parking-Day“ Zum internationalen „Parking-Day“ an diesem Freitag (16.9.) wollen Umweltverbände und Vereine in Cottbus mit Aktionen ihrer Forderung nach weniger Auto-Parkf... dpa

ARCHIV - Ein Transparent mit der Aufschrift "Cities for people, not cars" von Greenpeace. Georg Wendt/dpa/Archivbild

Cottbus -Zum internationalen „Parking-Day“ an diesem Freitag (16.9.) wollen Umweltverbände und Vereine in Cottbus mit Aktionen ihrer Forderung nach weniger Auto-Parkflächen in der Innenstadt Ausdruck verleihen. Ziel sei ein Umdenken, diesen Bereich anders aufzuteilen, um zugeparkte Flächen gestalten zu können - etwa mit Grünanlagen oder Spielplätzen, hieß es von den Akteuren. „Jeder einzelne Pkw-Stellplatz mitten in der Stadt ist größer als die meisten Kinderzimmer und nimmt den Menschen ihren Raum“, erklärte Mitorganisatorin Birgit Heine, Sprecherin des Allgemeinen Deutscher Fahrradclubs (ADFC), in Cottbus.