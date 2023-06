Kern der Grundsätze des Axel-Springer-Konzerns, die einst von Verleger Axel Cäsar Springer selbst geprägt wurden, ist nicht nur die Verpflichtung zu „Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie“, zum „Existenzrecht des Staates Israel“, sondern vor allem zur unbedingten Befürwortung des transatlantischen Bündnisses „zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa“. Diese Grundsätze stehen heute auch in jedem Vertrag eines Springer-Journalisten.

Die Journalisten bei Bild und Welt wissen also genau, auf welcher Seite sie stehen. Da ist der umtriebige Starreporter Paul Ronzheimer (Bild), der in zahllosen Reisen in die Ukraine, Kommentaren und in Interviews mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und den Klitschko-Brüdern nicht müde wird zu betonen: Die Guten, das sind die USA und die Ukraine. Der böse Aggressor: Putins Russland.

KKR ist in den Handel mit russischem Öl verwickelt

An sich ist an diesem Wertegerüst nichts zu beanstanden, schließlich ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ein schwerwiegendes Menschheitsverbrechen.

Seit dem Einstieg der New Yorker Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co. – kurz KKR – gehören dem US-amerikanischen Private Equity Fund rund 36 Prozent der Anteile an der Axel Springer SE. Damit ist KKR, das weltweit Unternehmensbeteiligungen von mehr als 510 Milliarden US-Dollar hält, der größte Gesellschafter von Axel Springer.

Die Hälfte des Russland-Handels wickeln griechische Reeder ab: Öltanker im Hafen von St. Petersburg. Cavan Images/imago

Bemerkenswerte Recherche von Lloyd’s List

KKR als Investor muss sich natürlich nicht an die Springer-Unternehmensgrundsätze halten sie scheinen ihnen sogar ziemlich egal zu sein. Denn laut einer Recherche von Lloyd’s List, des wichtigsten Branchenmediums im Bereich Marine und Schifffahrt, ist KKR zumindest als Financier am schmutzigen Handel von russischem Öl, etwa nach China und Indien, beteiligt.

Laut der Recherche von Lloyd’s-List-Journalistin Michelle Bockmann stelle KKR über eine Platform eine Leasingfinanzierung für sieben Tanker bereit, die von griechischen Reedern gekauft und betrieben werden, um am Handel mit russischem Öl teilzunehmen. Darunter sei auch ein Schiff, das einem Bericht der New York Times zufolge beim Beladen im russischen Hafen von Kosmino, östlich von Wladiwostok, versucht habe, seinen Standort zu verschleiern. Ein anderes Schiff sei vor dem Engagement von KKR Teil eines iranischen Ölschmugglerrings gewesen und sei daraufhin vom US-Justizministerium sanktioniert worden.

Von KKR finanzierte Tanker laufen russische Häfen an

Alle Tanker seien zwischen November 2022 und Februar 2023 gekauft worden, wie aus den Schiffsdatenbanken hervorgehe, wobei die Leasingverträge über Unternehmen bereitgestellt worden seien, in die KKR Credit, eine Tochterfirma von KKR, investiert habe. Die Unternehmen seien die eingetragenen Eigentümer, während die Leasingnehmer oder Kreditnehmer die Eigentümer seien, die die Tanker betrieben, so Lloyd’s List weiter.

Interessant ist dabei, wie KKR bei diesem Investment vorgeht. Laut Lloyd’s List sei eines der Schiffe die „Alma“ (ein Aframax-Tanker mit der IMO-Kennungsnummer 9235892), dessen eingetragener Eigner das in Irland ansässige Unternehmen Dylan Maritime 5 DAC sei, an dem KKR über die auf den Kaimaninseln ansässige Maples Group beteiligt sei.

Moralisch fragwürdiges Geschäft

Der Tanker werde von der in Liberia ansässigen Reederei Zenaida Seaways mit Sitz in Piräus betrieben und verwaltet. Das Schiff sei im November gekauft und sofort im Russlandverkehr eingesetzt worden, wobei es laut Schiffsverfolgungsdaten zunächst eine Rohölladung aus dem Ostseehafen Primorsk geladen habe.

Laut Lloyd’s List sei dem Schiff vergangene Woche der Versicherungsschutz entzogen worden, weil der American Club davon ausgegangen sei, dass der Tanker mehrmals seinen Standort gefälscht habe, um das Anlaufen des ostrussischen Pazifikhafens Kosmino zur Aufnahme von russischem Öl zu verschleiern.

Angst vor Reputationsverlust: AIS-Signale manipuliert

Das US Office of Foreign Asset Control habe am 14. Mai 2023 Versicherer, Flaggenregister und Schiffseigner gewarnt, dass einige Tanker, für die US-Amerikaner Dienstleistungen erbringen, ihre AIS-Signale so manipulieren, dass sie keine Hafenanläufe in Russland anzeigten.

Zu den anderen von KKR finanzierten Tankern, die russisches Öl transportierten, gehörten laut Recherche die Mittelstrecken-Tanker „Antares I“, „Sochrina“, „ST. Andrew“, „Stratilatis“ und „Olympic Glory“. Die Tanker gehörten zu einer Flotte von insgesamt 26 Schiffen, für die KKR Leasingfinanzierungen bereitstelle, wie aus der Lloyd’s-List-Analyse hervorgeht.

KKR bestätigt die Rechercheergebnisse in einem Statement

Lloyd’s List konfrontierte KKR und die Reeder der Schiffe, darunter die Flynn Ventures Limited, die 13 Schiffe, darunter drei der oben genannten, betreibe, mit ihrer Recherche. KKR räumte die Richtigkeit der Rechercheergebnisse in einer Antwort ein: „Flynn Ventures hat sich nach der Veröffentlichung mit Lloyd’s List in Verbindung gesetzt, um mitzuteilen, dass alle Tanker der eigenen Flotte, die Fahrten mit Rohöl und Erdölprodukten russischer Herkunft durchführen, die Sanktionen einhalten und eine Bescheinigung dafür haben, dass die Ladung die Ölpreisobergrenze einhält, und dass eine gründliche Sorgfaltsprüfung durchgeführt wird.“

Riesenprofit mit russischem Öl

Für KKR ist dieses fragwürdige Investment ein äußerst lukratives Geschäft. Schiffseigner können mit dem Transport von russischem Öl, den fast alle westlichen Unternehmen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine eingestellt haben, teilweise das Fünffache an Frachtraten täglich verdienen, wie der Berliner Zeitung ein Experte aus dem Reedereigeschäft mitteilte: „Haben die mit einem großen Tanker noch vor dem Krieg täglich 50.000 US-Dollar verdient, kassieren solche Dark Fleets teilweise bis zu 300.000 US-Dollar am Tag mit einem Schiff.“

Zwar ist das Geschäft mit Russland nicht verboten, solange man bei der Fracht eine Ölpreisobergrenze von 60 US-Dollar einhalte und als Geschäftspartner keine Personen von den Sanktionslisten auftauchen, wie die G7-Staaten vereinbart haben. Aber, so der Experte, aus moralischen Gründen seien sich die Politik und die meisten deutschen und westlichen Reeder einig, Putins Kriegskasse mit solchen Machenschaften nicht weiter aufzufüllen: „Für integre Unternehmer sind solche dreckigen Geschäfte tabu.“

*Name der Redaktion bekannt.