Bärbel Bohley: Alle einen an einem Tisch!

Bärbel Bohley (1945-2010) war der DDR-Führung seit Jahren als Störerin ohne Furcht vor der Macht unangenehm, aber was sollte eine kleine Malerin schon bewirken? Doch die Unterschätzte wurde zur Personifizierung der „Wende“. Das am 9./10. September von ihr mitbegründete Neue Forum versetzte die erstarrte DDR-Gesellschaft in Bewegung. Warum ausgerechnet Bohley? Sie war doch nicht die einzige, die „demokratischen Dialog“ verlangte, „gemeinsam und im ganzen Land“, wie es im Gründungsaufruf hieß. Das Neue Forum sollte die politische Plattform für diesen Dialog sein, alle DDR-Bürger waren zum Mitmachen aufgerufen, auch SED-Leute. In großer Zahl nahmen die Reformfreudigen das Angebot an. Das machte die Einzigartigkeit aus – und öffnete den Weg zu Dialogformen wie den Runden Tischen. Das Land hat Bärbel Bohley, dieser geraden, zähen, durch nichts und niemanden einzuschüchternden Frau das Gelingen des friedlichen Übergangs in hohem Maße zu danken. Was machte sie so stark und glaubwürdig? Bärbel Bohley machte den Mächtigen die Macht streitig, ohne selbst Macht zu wollen. Wie Gandhi.