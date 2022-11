Baerbock diskutiert mit G7-Kollegen über Iran und Afrika Auch am Abschlusstag der G7-Beratungen wirtschaftsstarker Demokratien geht es im Friedenssaal des Rathauses von Münster um Konflikt und Krieg. Der Blick rich... Jörg Blank und Gregor Bauernfeind , dpa

Münster -Die G7-Außenministerinnen und -Außenminister setzen ihr Treffen in Münster an diesem Freitag (9.30 Uhr) mit Beratungen über die Gewalt gegen Demonstranten im Iran fort. Neben den systemkritischen Protesten dort dürften die G7-Runde um Gastgeberin Annalena Baerbock (Grüne) auch Berichte über mögliche zusätzliche Waffenlieferungen Teherans an Russland beschäftigen. Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien will zudem über ihre Beziehungen zu Zentralasien reden. Bei Gesprächen mit afrikanischen Politikern soll es um regionale Konflikte sowie strategische Fragen gehen.