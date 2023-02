Baerbock: Einführung der Todesstrafe in Israel wäre Fehler In einem umstrittenen Vorstoß will das israelische Kabinett die Todesstrafe für Terroristen einführen. Bei einem Besuch ihres israelischen Amtskollegen finde... dpa

Berlin -Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen die Besorgnis Deutschlands wegen Plänen für eine Einführung der Todesstrafe übermittelt. „Wir sind aus fester Überzeugung gegen die Todesstrafe, und wir sprechen das überall auf der Welt an“, sagte Baerbock am Dienstag in Berlin bei einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Cohen. Dieser gehört der neuen israelischen rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an.