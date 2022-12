Baerbock: Keine Hoffnung auf Waffenruhe in der Ukraine Bundesaußenministerin Baerbock glaubt nicht, dass es bald eine Waffenruhe in der Ukraine geben wird. Sie ist auch gegen eine Feuerpause zu russischen Bedingu... dpa

ARCHIV - «Jeden Tag leben die Menschen in Angst vor Verschleppung, Folter, Mord durch die russischen Besatzungstruppen»: Annalena Baerbock. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat keine Hoffnung auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine. „Niemand außer (Wladimir) Putin hat diesen Krieg begonnen, und wenn Putin es will, dann ist der Krieg morgen vorbei“, sagte sie der „Bild am Sonntag“.