Baerbock ruft Russland zum Verzicht auf Minen auf International sind Landminen geächtet - Russland setzt die oft nur handtellergroßen Waffen im Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. Die Opfer sind meist Zivil... dpa

«Antipersonenminen sind grausame Waffen. Sie sind der Grund, warum Mütter und Väter [...] noch Jahrzehnte nach einem Konflikt jedes Mal um ihre Kinder bangen müssen, wenn diese nach draußen spielen gehen», sagt Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen). Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Russland dazu aufgerufen, die Verminung landwirtschaftlicher Flächen in der Ukraine einzustellen. Die Minen zögen nicht nur viele zivile Opfer nach sich, sondern hinderten zahlreiche Bäuerinnen und Bauern daran, ihre Felder zu bestellen und die Ernte einzufahren, sagte Baerbock laut Mitteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin. „So verknappt Russland das Lebensmittelangebot auf dem Weltmarkt und verschärft damit den Hunger in der Welt.“