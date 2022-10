Baerbock ruft zu klarem Signal gegen Putin in UN auf In der kommenden Woche wird die UN-Generalversammlung über eine Resolution zur russischen Annexion ukrainischer Gebiete abstimmen. Außenminister Baerbock app... dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hat die UN zu einem klaren Zeichen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -Außenministerin Annalena Baerbock hat eine klare Verurteilung der Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland in der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) gefordert. Die Welt sei mit dem eklatanten Bruch der UN-Charta durch Russland für jedes Land unsicherer geworden, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag nach einem Gespräch mit ihrem pakistanischen Amtskollegen Bilawal Bhutto Zardari in Berlin. In der Generalversammlung komme es deswegen in der kommenden Woche bei der Abstimmung über eine Resolution zu der illegalen Annexion auf jede Stimme an, „um Russland deutlich zu machen: Diese Gebiete gehören zur Ukraine.“