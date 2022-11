Baerbock ruft zur Solidarität in der Krise auf Mit einer Videobotschaft hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf dem Parteitag der Brandenburger Grünen in Falkensee zur Solidarität in Zeiten von ... dpa

Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen), Bundesaußenministerin, ist beim Landesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg in der Stadthalle in einer Videobotschaft zu sehen. Joerg Carstensen/dpa

Falkensee -Mit einer Videobotschaft hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf dem Parteitag der Brandenburger Grünen in Falkensee zur Solidarität in Zeiten von Krise und Krieg aufgerufen. „Wir wollen solidarisch sein mit denjenigen, die die Energiekrise am meisten trifft“, sagte Baerbock am Samstag in ihrer Botschaft von der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich. „Das Wichtigste ist, dass wir solidarisch zusammenstehen, wir lassen uns nicht spalten.“