Berlin - Ganz am Schluss seiner Rede erwähnt Robert Habeck sie doch noch: „Kämpfen wir für Annalena“, ruft er auf dem Wahlparteitag der Grünen am vergangenen Sonntag ins Publikum. Der Satz geht im Applaus für ihn fast unter.

In den 23 Minuten davor hat Habeck die Fehler des Wahlkampfes auseinandergenommen: „Irgendwas war nicht richtig“, sagte er. Man hätte nach dem Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts im April zu neuen Antworten kommen können, aber die Konkurrenz hätte lieber Popanzen aufgebaut, um Debatten zu vermeiden. Klimaschutz sei ein Grundrecht, lautete das Urteil, das die Regierung quasi zu strengeren Umweltregeln verpflichtet.

Habeck sagt nicht, dass es auch der eigenen Kanzlerkandidatin und Co-Vorsitzenden nicht gelungen ist, neue Antworten zu geben oder auch nur eine eigene Sprache für die Dringlichkeit der Veränderung zu finden. Er erwähnt Annalena Baerbock in den 23 Minuten gar nicht.

Die Machtfrage war nicht geklärt

Was für eine Umkehr der Verhältnisse, was für ein Kontrast zu dem Auftritt vor fünf Monaten! Damals bereitete er ihr die Bühne und stellte sie als Kanzlerkandidatin vor. „Wir haben uns beide vorbereitet, wir wollten es, am Ende kann es nur eine machen“, sagte er – und überließ einer strahlenden Annalena Baerbock die Bühne. Ihre Kandidatur sei eine „Frage der Emanzipation“, sagte sie.

Es schien der Höhepunkt des fortschrittlichen, gleichberechtigten Führungsstils, der das grüne Duo so erfolgreich gemacht hatte: Er überlässt ihr die Bühne. Und beide haben das zuvor unter sich geklärt, erwachsen, ohne Zerfleischung und Intrige. Selbst das Interview, das Habeck zwei Stunden später der Zeit gab, in dem er seine Enttäuschung darlegte, passte: ein moderner Mann, der seine Gefühle offen auslebt.

Auch in den ersten Wochen danach wirkte es so, als hätten die Grünen die richtige Entscheidung getroffen, als stünden das Glück und der Zeitgeist auf ihrer Seite. Baerbock lag in den Umfragen vorn. Die Menschen schienen verstanden zu haben, wie wichtig Klima- und Umweltschutz sind. Sie ließen sich anstecken von der Idee, dass eine junge Mutter im Kanzleramt das Land modernisieren könnte. 43 Prozent hielten sie als Kanzlerin für geeignet. Es war die perfekte Erzählung. Bis die Fehler kamen.

Es stellte sich heraus, dass wenig geklärt war, weder der Machtkampf zwischen Baerbock und Habeck, noch die Stationen im Lebenslauf und die Fußnotenliste im eilig veröffentlichten Buch der Kandidatin. Die Grünen redeten ständig von dem epochalen Wechsel, den die Bundestagswahl darstelle, wirkten aber als Partei zeitweilig so, als hätten sie dann doch nur eine Bürgermeisterwahl erwartet.

Ein bislang unbekannter österreichischer Plagiatsjäger namens Stefan Weber fand im Mai mehrere Stellen im Buch Baerbocks, die sie und ihr Team aus anderen Werken offensichtlich zusammenkopiert hatten. Zuvor waren schon Widersprüche in ihrem Lebenslauf bekannt geworden. Baerbocks Anhänger machten alles noch schlimmer, indem sie „Rufmord“ schrien. Die Fehler und Pannen kratzten an der Glaubwürdigkeit der Kandidatin, ihre Umfragewerte rutschten ab. Baerbock wirkte überfordert, verunsichert, sie war zwar Co-Bundesvorsitzende, hatte aber noch nie ein Regierungsamt, ist den Druck nicht gewohnt. Es dauerte nicht lange, da forderten zwei den Grünen nahestehende Journalistinnen Baerbocks Rückzug.

Ein Paar, kurz vor der Scheidung

Waren es vorher Risse im Verhältnis zwischen Baerbock und Habeck gewesen, taten sich inzwischen Gräben auf. Er ist wütend über ihre Fehler, ihre Schlampigkeit, sie ist verzweifelt, so klingt es zumindest heraus, wenn man mit ihren jeweils Vertrauten redet. Es gibt jetzt ein Habeck-Lager und ein Baerbock-Lager. Wie bei einem Pärchen, das zerstritten ist. „Wir müssen uns unsere Fehler schon selbst ankreiden“, sagte er der SZ im Juli. Es war die Zeit, als sie erwog, alles hinzuwerfen.

Anfang August, in einem Wald in Brandenburg. Baerbock und Habeck stellen Pläne für ein Klimaschutzministerium vor, es ist ihr erster gemeinsamer Auftritt seit Wochen. Sie wollen aus der Defensive, endlich angreifen, aber so richtig wird daraus nichts. Habeck steht gelangweilt unter Eichen, sie verhaspelt sich und verlegt den Barnim ins Oderbruch. Sie vermeiden Blickkontakt und wirken bereits wie ein Paar kurz vor der Scheidung. Danach brechen sie zur Wahlkampftournee auf, jeden Tag zwei, drei Termine, meistens getrennt.

Wäre Habeck der bessere Kandidat gewesen, das könnte die meistdiskutierte Frage des Wahlkampfes gewesen sein. Man kann davon ausgehen, dass die Grünen intern diskutiert haben, Baerbock auszutauschen, sich aber wegen der Risiken dagegen entschieden haben. Öffentlich verneinen sie das. Wahrscheinlich stimmt es, dass ein Wechsel mehr geschadet als genützt hätte. Und es ist vielleicht auch gar nicht nötig, zumindest aus Habecks Sicht. Er ist auch so der heimliche Kanzlerkandidat geworden.

Ein paar Tage nach dem Auftritt im Wald sitzt er bei Maischberger und sagt, Baerbock habe die Frauenkarte gezogen, er setzt das Wort in Anführungszeichen. Als Gerücht kursierte vorher, dass sie ihn vor vollendete Tatsachen gesetzt habe: Ich bin Frau, ich mache es. Aber die große Frage ist doch: Warum hat er es so weit kommen lassen? Warum gab es bis auf Daniel Cohn-Bendit vor der Nominierung niemanden aus seiner Partei oder Fraktion, der sich öffentlich für ihn eingesetzt hätte?

„Happy“ in Cottbus

Cottbus, Anfang September, ein sonniger Tag. In Cafés genießen Gäste die Sonne, Frauen schieben Kinderwagen durch die Einkaufszone. Auf dem Oberkirchplatz im Zentrum der Stadt sind kurz nach elf nur eine Handvoll Leute, nicht mal die Lokalzeitung ist da. Habeck ist mäßig gelaunt. Cottbus ist für die Grünen schwieriges Pflaster, die AfD steht bei 25 Prozent. Dann tauchen ein paar Störer auf, sie tragen T-Shirts, auf denen steht: „3G - Grün geht gar nicht.“ Es ist eine Gruppe von AfD-Anhängern und Impfgegnern. Habeck blüht auf, endlich ein bisschen Action.

Es gibt ein kleines Orchester, die hiesige grüne Spitzenkandidatin Heide Schinowsky spielt Querflöte und „Happy “ von Pharrell Williams. Habeck hält eine schwungvolle Rede, 30 Minuten frei. Auf die Störer geht er immer wieder ein. „Ich rede mal weiter, auch wenn es vor mir pfeift“, sagt er. Er schwärmt von einem Besuch in Cottbus vor zwei Jahren, als er intensiv über den Kohleausstieg diskutiert hat.

Es ist interessant, wie unterschiedlich Baerbock und Habeck ihre Reden aufbauen. Man sieht, warum sie als Team so gut funktioniert haben, wie sie sich ergänzten. Sie geht Punkt für Punkt im Parteiprogramm durch, skizziert konkrete Probleme und bietet gleich Lösungen dafür an. Er bewegt sich rhetorisch in luftiger Höhe, kann begeistern, redet von Freiheit, Demokratie, Sicherheit, manchmal klingt er eher wie ein Beobachter des Wahlkampfes: „Ich bezweifle, dass Wahlkampf und Wirklichkeit schon zusammengefunden haben.“

Im Kopf schon bei den Koalitionsverhandlungen

Er widerspricht der Aussage, dass Menschen im Osten ein Problem mit Klimaschutz haben. Der Löwenanteil von CO2-Emissionen wurde im Osten eingespart, sagt er. Am Ende bedankt er sich sogar bei den Leuten mit den Trillerpfeifen. Aber das geht unter im Applaus. Ein dänischer Journalist macht die gute Laune gleich wieder kaputt: „Warum profitiert die SPD im Wahlkampf am besten?“, will er wissen.

Habecks Mundwinkel gehen nach unten. „Das war anders geplant“, sagt er nüchtern. Danach will ein Mann, der aus Baden-Württemberg nach Cottbus gezogen ist, wissen, wie das mit dem früheren Kohleausstieg denn konkret funktionieren soll, wenn man gleichzeitig mehr Strom braucht. Habecks Antwort klingt schwammig und man erwischt sich bei dem Gedanken, dass Baerbock das besser auf den Punkt gebracht hätte.

Schon verrückt, selbst wenn sie allein auftreten, wird der andere immer mitgedacht. Sie scheinen auch im Streit aneinandergebunden, wie ein Ehepaar, das sich nicht trennen kann.

Seitdem klar ist, dass die Grünen wahrscheinlich in einer Regierung vertreten sein werden, in einer Ampel-Koalition zum Beispiel, aber Baerbock nicht mehr Kanzlerin werden muss, wirkt sie gelöst, angriffslustig, selbstbewusst. Sie hat durchgehalten, nicht hingeworfen, die Fernsehtrielle absolvierte sie fehlerfrei. Das sichert ihr Respekt. Die Werte werden sich den Umfragen nach im Vergleich zu 2017 wahrscheinlich verdoppeln – die Grünen werden trotz des vergeigten Wahlkampfes als Gewinner dastehen. Robert Habeck, hört man, soll sich für die Koalitionsverhandlungen schon das erste Zugriffsrecht auf ein Ministerium gesichert haben.